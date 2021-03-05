Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet

Porsche yeni elektrikli modeli Taycan Cross Turismo'yu tanıttı. Tanıtımda markanın iki yeni elektrikli bisikleti de yer aldı.

ntv.com.tr 05.03.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 11:10

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Porsche, Taycan Cross Turismo modelinin dünya prömiyerini dün gerçekleştirdi.
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Marka araç ile birlikte iki yeni elektrikli bisikletini de görücüye çıkardı.
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Elektrikli bisikletlerin isimleri ise Porsche eBike Sport ve Porsche eBike Cross.
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10 bin 700 dolarlık fiyat etiketi bulunan Porsche eBike Sport yol bisikleti olarak tasarlanmış.
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Shimano EP8 motora ve süspansiyona sahip olan modelin gövdesi karbon fiberden üretilmiş.
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Porsche eBike Cross modeli ise daha çok arazi şartları için tasarlanmış. Kullanılan tüm motor, süspansiyon ve gövde parçaları Sport modeliyle aynı olan modelin farkı ise frenleri. Cross modeli, Magura-MT Trai hidrolik disk frenlere sahip.
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Porsche eBike Cross modelinin fiyatı ise 8 bin 549 dolar.
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Her iki modelinde yasal limitler gereği maksimum hızı 25 kilometre ile sınırlandırılmış.
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Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet - 11
Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet - 12
Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet - 13

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