Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet

Marka araç ile birlikte iki yeni elektrikli bisikletini de görücüye çıkardı.

Porsche eBike Cross modeli ise daha çok arazi şartları için tasarlanmış. Kullanılan tüm motor, süspansiyon ve gövde parçaları Sport modeliyle aynı olan modelin farkı ise frenleri. Cross modeli, Magura-MT Trai hidrolik disk frenlere sahip.