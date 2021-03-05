Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet

Porsche yeni elektrikli modeli Taycan Cross Turismo'yu tanıttı. Tanıtımda markanın iki yeni elektrikli bisikleti de yer aldı.
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ntv.com.tr 05.03.2021 - 11:05| Son Güncelleme : 05.03.2021 - 11:10
Porsche, Taycan Cross Turismo modelinin dünya prömiyerini dün gerçekleştirdi.
Marka araç ile birlikte iki yeni elektrikli bisikletini de görücüye çıkardı.
Elektrikli bisikletlerin isimleri ise Porsche eBike Sport ve Porsche eBike Cross.
10 bin 700 dolarlık fiyat etiketi bulunan Porsche eBike Sport yol bisikleti olarak tasarlanmış.
Shimano EP8 motora ve süspansiyona sahip olan modelin gövdesi karbon fiberden üretilmiş.
Porsche eBike Cross modeli ise daha çok arazi şartları için tasarlanmış. Kullanılan tüm motor, süspansiyon ve gövde parçaları Sport modeliyle aynı olan modelin farkı ise frenleri. Cross modeli, Magura-MT Trai hidrolik disk frenlere sahip.
Porsche eBike Cross modelinin fiyatı ise 8 bin 549 dolar.
Her iki modelinde yasal limitler gereği maksimum hızı 25 kilometre ile sınırlandırılmış.
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