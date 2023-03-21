Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS

Porsche, Tayland'da bulunduğu 30 yılı kutlamak amacıyla özel bir 911 Carrera GTS modeli tanıttı.
Tayland kültürüne haftanın her gününe özel bir renk bulunurken, marka bu renklerle uyumlu 7 renk seçeneğiyle tanıtımı gerçekleştirdi.
Marka, türünün tek örneği olacak tüm renkleri barındıran bir modeli de sergielem amaçlı üretti.
Pazartesi (Sarı) – Signalyellow
Salı (Pembe) – Rubystar
Çarşamba (Yeşil) – Signalgreen
Perşembe (Turuncu) – Pastelorange
Cuma (Mavi) – Rivierablue
Cumartesi (Mor) – Ultraviolet
Pazar (Kırmızı) – Firered
Otomobilin arka bagaj kapağında bulunan 5 çıta Tayland bayrağı gibi kırmızı, beyaz ve mavi renklerle boyanmış.
Aracın yolcu konsolu, orta kol dayanağı ve kapı eşiği korumalarında yıl dönümü yazıları dikkat çekiyor.