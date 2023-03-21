Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS

Porsche, Tayland'daki 30. yılına özel bir 911 Carrera GTS tanıttı. Model Tayland'a özel 7 farklı renkle geliyor.

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 1

Porsche, Tayland'da bulunduğu 30 yılı kutlamak amacıyla özel bir 911 Carrera GTS modeli tanıttı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 2

Tayland kültürüne haftanın her gününe özel bir renk bulunurken, marka bu renklerle uyumlu 7 renk seçeneğiyle tanıtımı gerçekleştirdi.

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 3

Marka, türünün tek örneği olacak tüm renkleri barındıran bir modeli de sergielem amaçlı üretti.

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 4

Pazartesi (Sarı) – Signalyellow
Salı (Pembe) – Rubystar
Çarşamba (Yeşil) – Signalgreen
Perşembe (Turuncu) – Pastelorange
Cuma (Mavi) – Rivierablue
Cumartesi (Mor) – Ultraviolet
Pazar (Kırmızı) – Firered

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 5

Otomobilin arka bagaj kapağında bulunan 5 çıta Tayland bayrağı gibi kırmızı, beyaz ve mavi renklerle boyanmış.

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 6

Aracın yolcu konsolu, orta kol dayanağı ve kapı eşiği korumalarında yıl dönümü yazıları dikkat çekiyor.

Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 7
Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 8
Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 9
Porsche'den özel seri 911 Carrera GTS - 10
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