Porsche’den SUV ailesine yeni gövdesiyle Cayenne Coupe

Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupe özelinde pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.

Yeni Cayenne Coupe'de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor.