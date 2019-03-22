Porsche’den SUV ailesine yeni gövdesiyle Cayenne Coupe
ntv.com.tr
Porsche, Yeni SUV modeli Cayenne Coupe’yi tanıttı. Yeni Cayenne Coupé dinamik hatları ve özel tasarım detaylarıyla diğer Cayenne modellerinden ayrılıyor. Yeni Cayenne Coupé, 340 HP ve 550 HP gücünde turbo süperşarjlı iki farklı motor seçeneğiyle Mayıs ayından itibaren yollarda olacak.
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1Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupe ile genişletti. Yeni Cayenne modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.
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2Arkaya doğru inen çok daha dik tavan hattı Cayenne Coupe'nin daha dinamik görünmesini sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın görünmesini sağlıyor.
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3Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupe tavan spoiler'ı Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor.
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Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.
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SABİT CAMLI PANORAMİK TAVANYeni Cayenne Coupe standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit camlı panoramik tavanla görücüye çıkıyor.
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Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupe özelinde pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.
Yeni Cayenne Coupe'de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor.
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Arka koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 litreye çıkıyor.
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Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik piston hacmiyle Cayenne Coupe 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torka ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo Coupe, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'lik azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupe 0'dan 100 km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.
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9Ön sipariş toplanmaya başlanan Yeni Porsche Cayenne Coupé, Mayıs sonundan itibaren Porsche Merkezleri'nde olacak. Yeni modelin zengin standart donanımları arasında hıza duyarlı Elektrik Destekli Direksiyon, 20 inçlik alüminyum jant, önde ve arkada geri vites kamerası ile Park Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono Paketi yer almaktadır.
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