Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T

Standart donanım ayrıca GT çok fonksiyonlu ve ısıtmalı spor direksiyon simidi ve ön konsolun üst kısmında Sport Chrono kronometreyi içeriyor. Kapı eşikleri standart siyah alüminyum ile kaplanıyor ve bir Macan T logosuyla yer alıyor. Bunun dışında karbon kaplamalı Race-Tex çok işlevli GT spor direksiyon opsiyonel olarak sunuluyor.

Macan T, cam görünümlü ve dokunmaya duyarlı yüzeyi ile yeni orta konsol ve 10,9 inç dokunmatik ekrana sahip çevrimiçi navigasyon sistem ile Porsche İletişim Yönetimi (PCM) gibi yeni unsurlara da sahip.