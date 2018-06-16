Q ailesinin yeni yüzü: Audi Q8
ntv.com.tr
Audi quattro özelliklerini taşıyan etkileyici Audi Q8, benzersiz dış tasarımı, geniş ve zarif iç mekanı, ileri teknoloji ürünü navigasyon, bilgi ve eğlence sistemleri ile Q ailesinin yeni yüzü olacak.
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Audi Q8 dört kapılı lüks bir coupe’nin pratik çok yönlülüğünü geniş bir SUV’nin avantajları ile bir araya getiriyor. Son derece donanımlı, kapsamlı bir bağlanabilirlik sunan ve arazi sürüşüne uygun dayanıklılığa sahip olan bu otomobil, hem iş seyahatleri hem de keyif amaçlı sürüşler için ideal bir yol arkadaşı.
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ESNEK, SPORTİF, ZARİF
Sportif dinamizm ve üst düzey prestij hissi Audi Q8’de markanın ürettiği diğer tüm SUV’lerden daha belirgin. 4,99 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,71 metre yüksekliğindeki SUV coupe, kardeşi Q7 modelinden daha geniş, daha kısa ve daha yere yakın. Neredeyse 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde, iç mekan uzunluk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar yatırıldığında ise, bagajın toplam hacmi 1.755 litreye ulaşıyor.
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Q AİLESİ İÇİN YENİ DIŞ TASARIMSekizgen tek parça ızgarası ile Audi Q8, Q ailesinin yeni yüzü. Dik konumdaki güçlü radyatör ızgarası, öne doğru uzatılan spoiler ve sert çizgilere sahip hava kanallarıyla birleşerek, otomobile kendine güvenen bir görünüm kazandırıyor. Zarif bir kavisle arkaya uzanan tavan ise hafif bir eğime sahip D sütunuyla buluşarak, 22 inçlik tekerleklere ev sahipliği yapan tekerlek kemerlerinin üzerindeki quattro çizgisinde son buluyor. Otomobilde standart olarak LED farlar bulunuyor, HD Matrix LED teknolojisi ise opsiyonel bir donanım olarak sunuluyor. Hem gündüz farları hem de arka lambaları üç boyutlu görünümleri ile dijital bir karaktere sahip.
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SPORTİF BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ
Tümüyle mekanik orta diferansiyel motorun ürettiği gücü ön ve arka aksa standart olarak 40:60 oranında aktarıyor. Gerektiğinde ise, gücün büyük kısmı daha fazla yol tutuşuna sahip olan aksa yönlendiriliyor. Buna ek olarak 254 milimetrelik zemin yüksekliği, ön ve arka çıkıntıların kısalığı ve yokuş aşağı iniş kontrolü sayesinde Audi Q8, asfaltın bittiği noktadan sonra da aynı performansla yoluna devam edebiliyor. Sönümleme kontrollü süspansiyon, Q8’de standart bir özellik. Audi aynı zamanda konfor ve spor modlarında adaptif havalı süspansiyonu da opsiyonel bir özellik olarak sunuyor. Bu versiyonda zemin yüksekliği yol koşullarına ve sürücünün tercihine göre 90 milimetre kadar oynayabiliyor.
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Standart özellik olarak gelen, direksiyon çevrildikçe dönüş oranını arttıran progresif direksiyona ek olarak, dört tekerlekten yönlendirme sistemi de opsiyonel. Bu sistemde 5 dereceye kadar yön değiştirebilen arka tekerlekler düşük hızlarda yapılan dönüşlerde çevikliği artırmak için dönüş yönünün tersine, yüksek hızlarda ise dengeyi artırmak için dönüş yönüne çevriliyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni yarı hibrit elektrikli otomobil teknolojisi (MHEV) sayesinde son derece verimli. Otomobilin 48 voltluk ana elektrik sisteminin iki önemli bileşeni var: lityum-iyon batarya ve bir kayışlı alternatör marş motoru. Fren esnasında bu sistem 12 kW kadar gücü geri kazanarak, tekrar bataryaya aktarıyor.
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HASSAS VE NET KONTROL VE GÖSTERGELER
Yeni Audi Q8’in MMI dokunmatik ekranlı yönetim konsepti sayesinde otomobilin hemen tüm fonksiyonlarına iki geniş ekran vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Üstteki 10,1 inçlik ekran, bilgi ve eğlence sistemi ile navigasyon tarafından kullanılırken, sürücü ise 8,6 inçlik ekran üzerinden otomobilin ısıtma ve havalandırma sistemi ile konfor fonksiyonlarını yönetebiliyor ve yazı yazabiliyor.
Kullanıcı bir düğmeye bastığında titreşim ve sesle geribildirim alıyor. Buna ek olarak, sesli kumanda sistemi sayesinde Audi Q8 akıllı bir konuşma arkadaşına dönüşüyor. Sürücü, sisteme sesli komut verirken belirli kalıplara bağlı kalmak zorunda değil, örneğin yakındaki restoranları bulması için “Acıktım” demesi yeterli.
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7Otomobilin göstergeleri, tümüyle dijital Audi sanal kokpitinde yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü 12,3 inçlik ekran, çok fonksiyonlu direksiyon yardımıyla değiştirilebilen iki farklı görünüm seçeneğine sahip. Opsiyonel plus seçeneği ise sportif üçüncü bir görünüm daha sunuyor. Baş üstü göstergesi ayrıca navigasyona yardımcı olan kapsamlı bir şerit asistanı gibi önemli bilgileri ön cama yansıtıyor.
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