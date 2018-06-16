Q ailesinin yeni yüzü: Audi Q8

Standart özellik olarak gelen, direksiyon çevrildikçe dönüş oranını arttıran progresif direksiyona ek olarak, dört tekerlekten yönlendirme sistemi de opsiyonel. Bu sistemde 5 dereceye kadar yön değiştirebilen arka tekerlekler düşük hızlarda yapılan dönüşlerde çevikliği artırmak için dönüş yönünün tersine, yüksek hızlarda ise dengeyi artırmak için dönüş yönüne çevriliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni yarı hibrit elektrikli otomobil teknolojisi (MHEV) sayesinde son derece verimli. Otomobilin 48 voltluk ana elektrik sisteminin iki önemli bileşeni var: lityum-iyon batarya ve bir kayışlı alternatör marş motoru. Fren esnasında bu sistem 12 kW kadar gücü geri kazanarak, tekrar bataryaya aktarıyor.