Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye

İngiliz elektrikli otomobil markası McMurtry Automotive, Goodwood Festival of Speed ​​​​Hillclimb Shootout'a özel bir otomobille girmeye hazırlanıyor. F1 otomobilinden daha fazla yere basma kuvveti olan tek kişilik model 0'dan 100'e 1,5 saniyenin altında çıkıyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 10:39

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 1

İngiliz girişimci Sir David McMurtry, 2016 yılında eski Formula 1 mühendislerinden oluşan bir ekibi, en yüksek performanlı otomobili üretmekle gürevlendirdi. 

Ekip, çalışmalarının sonucunu ilk kez 2021 Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkardı. McMurtry Spéirling adlı model tam bir yıl sonra yine aynı festival kapsamında geri döndü. Üstelik bu  sefer zafer ve rekor için piste çıkacak.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 2

Spéirling'i benzersiz kılan özelliklerin başında tüm hızlarda kendi ağırlığının iki katına çıkan yere basma kuvveti geliyor. Bu da Formula 1 araçlarından  daha fazla yere basma kuvveti anlamına geliyor. Araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 1,5 saniyenin altında tamamlıyor.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 3

McMurtry Automotive'in iddiasına göre 1000 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olan aracın güç/ağırlık oranı 1.000 bg/1 ton.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 4

Tek koltuklu McMurtry Spéirling, tamamen elektrikli yapısıyla Bugatti Chiron'dan daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 5

Aracın pist testlerini eski Formula 1, Le Mans ve IndyCar sürücüsü Max Chilton ve tepe tırmanışını yarışçısı Alex Summers yapıyor. 

Rekor yarışında direksiyonun başında Max Chilton olacak. 

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 6

Spéirling rekoru kırmak için, Volkswagen I.D. R'ın 39.9 saniyelik süresini geçmek zorunda.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 7

GOODWOOD HIZ FESTİVALİ

İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali, en iyi araçların kutlaması niteliğinde bir etkinliktir. Efsanevi tırmanma yarışlarının yapıldığı festival, araç tanıtımlarından etkileyici performanslara kadar pek çok önemli ana ev sahipliği yapıyor.

Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 8
Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 9

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