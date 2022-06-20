Rekor için üretildi: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye

İngiliz girişimci Sir David McMurtry, 2016 yılında eski Formula 1 mühendislerinden oluşan bir ekibi, en yüksek performanlı otomobili üretmekle gürevlendirdi.



Ekip, çalışmalarının sonucunu ilk kez 2021 Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkardı. McMurtry Spéirling adlı model tam bir yıl sonra yine aynı festival kapsamında geri döndü. Üstelik bu sefer zafer ve rekor için piste çıkacak.