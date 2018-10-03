Renault yeni robot modeli EZ-ULTIMO'yu tanıttı
ntv.com.tr
Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
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EZ-ULTIMO elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil.
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Seyahat veya şehir turunda hizmet vermek üzere tasarlanan lüks konsept EZ-ULTIMO, markanın ‘Fransız Tasarımı’ ve ‘Easy Life/Kolay Yaşam’ ilkelerini yansıtıyor.
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3Konsept model, en fazla 3 yolcunun seyahat edebildiği rahat bir kabine sahip. Renault Grubu tarafından tanıtılan AEX (Augmented Editorial Experience) kapsülü sayesinde benzersiz bir multi-medya deneyimi ile şehri seyretmek mümkün oluyor.
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Kabin içinde ahşap, mermer ve deri gibi seçkin malzemeler öne çıkıyor.
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54’üncü seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-ULTIMO, önündeki araç ile olan mesafesini ayarlayabiliyor, şeritte kalabiliyor ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca kendi başına veya takip merkezine bağlantı imkanı sayesinde, yakınındaki olağanüstü olaylara karşı kendini güvenli bir konuma alabiliyor.
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Ayrıca EZ-ULTIMO, hem şehir içinde hem de şehir dışında seyahat edebiliyor, örneğin havaalanına veya otelden turistik bir bölgeye gidebiliyor.
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