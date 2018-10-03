NTV

Renault yeni robot modeli EZ-ULTIMO'yu tanıttı

ntv.com.tr

Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

  • 1

    EZ-ULTIMO elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil. 

  • 2

    Seyahat veya şehir turunda hizmet vermek üzere tasarlanan lüks konsept EZ-ULTIMO, markanın ‘Fransız Tasarımı’ ve ‘Easy Life/Kolay Yaşam’ ilkelerini yansıtıyor.

  • 3

    Konsept model, en fazla 3 yolcunun seyahat edebildiği rahat bir kabine sahip. Renault Grubu tarafından tanıtılan AEX (Augmented Editorial Experience) kapsülü sayesinde benzersiz bir multi-medya deneyimi ile şehri seyretmek mümkün oluyor.
  • 4

    Kabin içinde ahşap, mermer ve deri gibi seçkin malzemeler öne çıkıyor. 

  • 5

    4’üncü seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-ULTIMO, önündeki araç ile olan mesafesini ayarlayabiliyor, şeritte kalabiliyor ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca kendi başına veya takip merkezine bağlantı imkanı sayesinde, yakınındaki olağanüstü olaylara karşı kendini güvenli bir konuma alabiliyor.
  • 6

    Ayrıca EZ-ULTIMO, hem şehir içinde hem de şehir dışında seyahat edebiliyor, örneğin havaalanına veya otelden turistik bir bölgeye gidebiliyor.

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin