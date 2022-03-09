Renault, yeni SUV modeli Austral’ı tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 10:45
Renault yeni C segment SUV modeli Austral'ı tanıttı.
Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. 7 farklı gövde rengiyle gelecek olan modelin üst versiyonlardında çift renk seçeneği de olacak.
Yeni Renault Austral, İttifak’ın yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli.
4 tekerlekten seçiş sistemine sahip olan yeni Austral, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile sunuluyor.
Yeni Renault Austral, elektrik destekli motorlarla yollara çıkıyor. 200 bg’ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 bg / 160 bg 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor.
Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH ‘tam hibrit’ motor kullanıma sunuyor. Sistem; bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. Böylece araç 200 beygir güç üretebiliyor.
Araç bu verilerle 100 kilometrede 4,6 litrelik bir sarfiyat sağlıyor.
Renault, yeni Austral ile dizele alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor. 130 HP motor ve manuel şanzıman ile 5,3 litrelik ortalamaya sahip.
Mild Hybrid motor, yeni Austral’da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla 140 bg olarak sunuluyor. Yeni Austral'daki 160 bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.
Yeni Austral’daki üç elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor.
Aracın iç mekanında 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 9.3 inçlik gösterge ekranı (Head Up Display) yer alıyor.
Arka koltuk yolcuları için 27,4 cm gibi oldukça ferah bir diz mesafesi sunuyor. Arka koltuklar 16 santimetre ileri ve geri hareket ettirilebiliyor.
Araç, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü bir mod Perso (Kişisel), her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Extended Grip Paketi ‘Snow’ (Kar) ve ‘All Roads’ (tüm yollar) olmak üzere iki ek mod getiriyor.
Yeni Austral, üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi 4CONTROL Advanced ile geliyor. Çok kollu arka akstaki yönlendirme sistemi ile arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde maksimum 5 derece dönüyor. Böylece araç 10,1 metre dönüş çapına ulaşıyor.