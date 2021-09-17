Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor)

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air’in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı. Kurum, 19 inçlik lastikli, dört tekerlekten çekişli (All-Wheel-Drive) Dream modelinin tam olarak şarj edildiğinde 836 kilometre yol gidebildiğini belirtirken, tescil ile birlikte Lucid en yakın rakibi Tesla’yı 190 kilometre geride bırakmış oldu.

ntv.com.tr 17.09.2021 - 15:28

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 1

Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, geliştirdiği Air Dream modeliyle en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 2

ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından tescillenen otomobilin 19 inç tekerlekli modelinin tam şarj olduğunda 836 kilometre menzil kat edebildiği aktarıldı.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 3

Kurum tarafından en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak ilan edilen Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range’i 190 kilometre geride bıraktı.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 4

Tesla’da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 5

ABD Çevre Koruma Kurumu ayrıca Lucid‘in diğer modellerini de derecelendirdi. EPA, 21 inç jantlık Dream Edition modelinin 774 kilometre, Dream Edition Performance modelinin ise 19 jant lastiklerle 758, 21 jant ile ise 725 kilometre olduğunu aktardı.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 6

Lucid Air’in 113 kWh gücündeki pil gücü ve aerodinamik tasarımının aracın etkileyici menziline katkıda bulunduğunun altı çizildi.

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 7
Lucid'in 750 kilometrenin üzerinde menzili olan modellerinin 139 bin dolardan (Yaklaşık 1,2 milyon TL) başlayan fiyatlarla satılırken, rakibi Tesla’nın Model S Long Range’i ise 92 bin dolara (Yaklaşık 790 bin TL) alıcı buluyor.
Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 8

OTOMOBİLDEN DİĞER KARELER..

Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 9
Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 10
Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 11
Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor) - 12

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