Resmen açıklandı: Lucid Air en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu (Tam şarjla 836 kilometre yol gidiyor)

Tesla’da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.