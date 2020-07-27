Rivian R1T'nin teslimat tarihi belli oldu (Elektrik devrimi devleri uyandırdı)

ntv.com.tr 27.07.2020 - 09:53 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 09:55
Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan elektrikli otomotiv teknolojisi büyük araç modellerinin de önünü açmış oldu.
Elektrik teknolojisinin gittikçe gelişmesiyle en büyük devrim pickup sınıfında yaşandı diyebiliriz.
Amerikalı yeni bir firma olan Rivian, 2018 yılında Los Angeles Otomobil fuarında ilk gösterimini yaptı. Rivian firması ön siparişleri açık olan R1T adlı elektrikli pick-up modelinin teslimatlarının 6 ay erteleneceğini açıkladı.
Prototip modeller üretim bandına çıkarken gelen resmi açıklamaya göre teslimatlar 2021 yılının Haziran ayında başlayacak.
Ön bölümüde yer alan LED farlar, şarj sırasında batarya dolunumu simgeleyen yeşil renge dönüşüyor.
Dört adet elektrik motoru bulunan R1T toplamda 14.000 Nm‘lik teorik bir torkla sahip. Bu da tekerlek başına 3.500 Nm anlamına geliyor.
105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh olmak üzere üç farklı batarya paketiyle satın alınabilecek olan pickup, bataryasına göre 370 kilometre ile 645 kilometre aralığında bir menzil vadediyor.
Hızlı şarj teknolojisi kullanan model 30 dakikalık bir şarjla 320 kilometre gidebilecek.
Aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise ‘Tank turn’. Bu özellik adındanda anlaşılacağı gibi aracın tank gibi olduğu yerde 360 derece dönebilmesini sağlıyor.
Baz versiyonunda en az 320 kilometre yol kat edebilecek olan model, dört tekerleğine konumlandırılan toplamda dört elektrik motoruyla 600 beygirlik bir güç vadediyor.
Standart prizler üzerinden 10 saatte şarj olabilen model, hızlı şarj teknolojisiyle bu süreyi 1,5 saate indiriyor.
İşte son dönemin en iddialı elektrikli pickup modelleri...
Elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen firma olan Tesla pickup sınıfında da adından en çok söz ettiren model tabiki Tesla'nun Cybertruck modeli.
Tesla’nın CEO’su Elon Musk daha önce üretme sözü verdiği elektrikli pickup modelinin ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl sonu yaptı. Fütüristik tasarıma sahip olan Cybertruck zırhlı bir araca benziyor.
Elon Musk aracın seri üretimi için 2021 yılının sonlarını işaret etti. 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak.
40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.
İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.
Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi. Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.
Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak.
Listede tasarımıyla en dikkat çeken modellerden biri Bollinger B2.
Nikola adlı elektrikli otomobil üreticisi ilk pickup modeli olan Badger’i tanıttı.
Konsept bir model olan Badger’ın, elektrik bataryası sayesinde 480 kilometre menzil sunarken tek bir buton ile devreye sokulabilen hidrojen yakıt hücreleriyle bu menzil 960 kilometreye ulaşıyor.
Aracın 0-100 km/s hızlanma değeri ise sadece 2.9 saniye.
Modelin resmi tanıtmının Eylül 2020’de yapılacağı belirtiliyor.
Badger için versiyonlara göre değişmekle birlikte 60.000 dolardan başlayıp 90.000 dolara kadar uzanan bir fiyat aralığı belirlenmiş durumda.
Amerika merkezli bir girişimin ürünü olan T-One tasarımıyla daha piyasaya çıkmadan adından söz ettiren modellerden biri.
Model hakkında henüz rakamsal veriler açıklanmadı.
Modelin “T” kısmında bulunduğu sınıfı (Truck) temsil ettiğini açıklayan Neuron, “One” ile de birçok amaca hizmet edebilecek tek bir araç niteliğine vurgu yapıldığını ifade ediyor.
Atlis Motor Vehicle adlı firma, XT adındaki elektrikli pickup modelini tanıttı. Atlis XT’nin en büyük batarya paketiyle 800 km gibi çok iyi bir menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2 metrelik standart bir kasa yerine 2.5 metrelik uzun bir kasa ile de alınabilen XT’nin 30.5 cm’lik yerden yüksekliği, aracın özel off-road versiyonu seçilirse 38 cm’e yükseliyor.
En ufak batarya seçeneği ile Atlis XT, 480 km’lik bir menzile sahip. Diğer batarya seçeneklerinde 640 km ve 800 km’lik menzil değerleri vadediyor. Aracın şarj süresinin de sadece 15 dakika süreceği gibi iddialı açıklamalar da var.
4 tekerleğinde de ayrı birer elektrik motoru olması sonucunda arazi başarısı çok iyi olduğu gibi, 0-100 km/s hızlanmayı da 5 saniye gibi bir sürede başarıyor.
Listede tek Çinli olan Tiger EV, iki ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere versiyonlara ayrılarak satışa sunulacak. Model 165 beygir güç 335 kilometreye varan menzil sunuyor.