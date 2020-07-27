Rivian R1T'nin teslimat tarihi belli oldu (Elektrik devrimi devleri uyandırdı)

Dört adet elektrik motoru bulunan R1T toplamda 14.000 Nm‘lik teorik bir torkla sahip. Bu da tekerlek başına 3.500 Nm anlamına geliyor.

105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh olmak üzere üç farklı batarya paketiyle satın alınabilecek olan pickup, bataryasına göre 370 kilometre ile 645 kilometre aralığında bir menzil vadediyor.