Rolls-Royce Black Badge Ghost tanıtıldı

Rolls-Royce ilk olarak 2016'da Wraith ve Ghost ile Black Badge'i piyasaya sürmüştü. 2017 yılında Dawn ve 2019'da Cullinan bu özel versiyona kavuşarak onları izledi.

Şimdiye kadar ki en teknolojik Black Badge versiyonu ise Black Badge Ghost olarak karşımıza çıktı.