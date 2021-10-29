Rolls-Royce Black Badge Ghost tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 10:56
Rolls-Royce ilk olarak 2016'da Wraith ve Ghost ile Black Badge'i piyasaya sürmüştü. 2017 yılında Dawn ve 2019'da Cullinan bu özel versiyona kavuşarak onları izledi.
Şimdiye kadar ki en teknolojik Black Badge versiyonu ise Black Badge Ghost olarak karşımıza çıktı.
Black Badge logolu modeller markanın dünya çapındaki satışlarının yüzde 27'sine ulaşıyor.
Müşteriler araç için 44 bin hazır renkten birini seçebiliyor ya da kendi ısmarlama renkleriyle özel modeller yaratabiliyor.
Rolls-Royce'a göre 'Otomotiv sektörünün en karanlık rengi'yle yanıtılan araç için 45 kilogram boya kullanılmış.
Standart Ghost'da bulunan çift turboşarjlı 6.75 litrelik V12 motorun ayarlanmış bir versiyonunu kullanan model artık 600 bg güç ve 900 Nm tork üretebiliyor. Güç, sekiz ileri otomatik şanzıman aracılığıyla tekerleklere aktarılıyor.
İçerde ise en dikkat çeken detay "Shooting Star" adı verilen ışıklandırılmış tavan.
Siparişe açılan aracın fiyatı ise 332.500 (Yaklaşık 3.2 milyon TL) dolar.