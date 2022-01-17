Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili')

Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi belli oldu. Marka her biri kişiye özel olacak araçtan 3 adet üretileceğini açıklamıştı.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 11:38

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 1

İngiliz lüks araç üretici 'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'Dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'in ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 2

Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 3

Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 4

Özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor. 

Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir. 

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 5

'un özel üretiö departmanı tarafından tasarlanan Boat Tail'in ilk versiyonu 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanının sahibi.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 6

Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (Yaklaşık 28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakmıştı. 

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 7

Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 8

İlk versiyon Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin  ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 9

TEKNİK DETAYLAR 

5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 10

Otomobilin kaputunun altında ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.

Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 11

3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı. 

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Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 12
Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 13
Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 14
Rolls-Royce Boat Tail'in ikincisi geliyor ('Dünyanın en pahalı otomobili') - 15

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