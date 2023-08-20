Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek

Ürettiği ultra lüks otomobillerle bilinen Rolls-Royce, daha fazlasını isteyen müşterileri için yarattığı kişiselleştirilebilir modellerine bir yenisini ekledi. Sadece 4 adet üretilecek ilk Droptail modelinin fiyatının 25-30 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 1

Ürettiği ultra lüks otomobillerle bilinen Rolls-Royce daha fazlasını isteyen müşterileri için tamamen kişiselleştirilebilir seçenekler sunuyor. Dünyanın en pahalı arabaları arasına giden bu kişiselleştirilmiş modellere bir yenisi eklendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 2

Rolls-Royce, Boat Tail ve Sweptail’in ardından 593 beygir güç ve 840 Nm tork üretebilen 6,7 litrelik V12 motora sahip Droptail modelini tanıttı.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 3

5,3 metre boyunda ve 2 metre genişliğinde olan otomobil, çıkarılabilir tavanıyla dikkat çekiyor.  

Ön taraftan bakınca alıştığımız Rolls Royce tasarımını daha ince bir aydınlatma grubuyla yine görüyoruz. Arka bölümde ise alışılmışın dışında bir tasarım tercih edilmiş.  

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 4

La Rose Noire olarak adlandırılan aracın içinde ve dışında ilham aldığı Black Baccara gülünün kırmızı tonları hakim.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 5

İçeride rüzgarla dağılmış gül yapraklarını andıran tasarım için 1603 adet siyah çınar ağacından ahşap kaplama parçası kullanılmış. Bu ahşap kaplama tek başına 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ön panelde yine Audemars Piguet marka istenildiğinde çıkarılıp takılabilen bir saat yer alıyor.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 6

4 adet üretilecek Droptail modellerinin ilki olan aracın fiyatı ve sahibi açıklanmadı.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 7

Markanın daha önceki kişiselleştirilmiş modellerinden olan Boat Tail’in fiyatı 28 milyon dolardı (Yaklaşık 759 milyon TL).

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 8

Buna göre ilk Droptail’in de 30 milyon doların üzerinde bir fiyatla dünyanın en pahalı modelleri arasındaki yerini alması bekleniyor.

Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 9
Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 10
Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 11
Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek - 12
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