Rolls-Royce'un yeni sanat eseri: Sadece 4 adet üretilecek
Ürettiği ultra lüks otomobillerle bilinen Rolls-Royce, daha fazlasını isteyen müşterileri için yarattığı kişiselleştirilebilir modellerine bir yenisini ekledi. Sadece 4 adet üretilecek ilk Droptail modelinin fiyatının 25-30 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Ürettiği ultra lüks otomobillerle bilinen Rolls-Royce daha fazlasını isteyen müşterileri için tamamen kişiselleştirilebilir seçenekler sunuyor. Dünyanın en pahalı arabaları arasına giden bu kişiselleştirilmiş modellere bir yenisi eklendi.