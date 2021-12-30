Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor

Rusya'da ağır hava koşullarına maruz kalan otomobil yüklü kargo gemisi buzla kaplandı. Gemi Vladivostok limanına geldiğinde üzerinde bütün otomobiller donmuş vaziyetteydi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 30.12.2021 - 10:02

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 1

'nın Vladivostok kentinde bulunan limane demirleyen kargo gemisi Sun Rio, dalgalı deniz ve soğuk rüzgarlar nedeniyle buzla kaplandı.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 2

20 santim buzla kaplanan gemideki otomobiller vinçlerle zorlukla indirildi.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 3

Oluşan ilginç görüntülere rağmen gemi kaptanı ve liman yetkilileri bunun olağan ve aşılamayacak bir durum olmadığını belirtti.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 4

Rus haber kaynaklarına göre modelleri bile belli olmayan donan otomobiller arasında Honda ve Toyota gibi Japon modeller yer alıyor.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 5

Buz küpleri halinde gemiden indirilen araçların üzerindeki tabaka kırıldıktan sonra bayilere teslim ediliyor.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 6

Yetkililer -20 derecelere varan sıcaklıklarda  rüzgarla birlikte dalgaların gemiye çıktığı ve kalın bir buz tabakası oluşturduğunu belirtiyor.

Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 7
Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor - 8

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