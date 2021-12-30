Rusya'da yük gemisindeki otomobiller dondu: Modelleri bile belli olmuyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 30.12.2021 - 10:02
Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan limane demirleyen kargo gemisi Sun Rio, dalgalı deniz ve soğuk rüzgarlar nedeniyle buzla kaplandı.
20 santim buzla kaplanan gemideki otomobiller vinçlerle zorlukla indirildi.
Oluşan ilginç görüntülere rağmen gemi kaptanı ve liman yetkilileri bunun olağan ve aşılamayacak bir durum olmadığını belirtti.
Rus haber kaynaklarına göre modelleri bile belli olmayan donan otomobiller arasında Honda ve Toyota gibi Japon modeller yer alıyor.
Buz küpleri halinde gemiden indirilen araçların üzerindeki tabaka kırıldıktan sonra bayilere teslim ediliyor.
Yetkililer -20 derecelere varan sıcaklıklarda rüzgarla birlikte dalgaların gemiye çıktığı ve kalın bir buz tabakası oluşturduğunu belirtiyor.