Sakaryalı Toyota C-HR yenilendi 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin büyük bir yatırımla 2016 yılında üretimine başladığı ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Toyota C-HR, aradan geçen üç yılın ardından yeni görünümüne kavuştu. Türkiye'nin ilk yerli hibrit ve SUV otomobili, 2,0 litre 184 HP hibrit ve geliştirilmiş 1,8 litre 122 HP hibrit motor seçeneklerinin yanında, ön ile arka tasarımında geçirdiği görsel iyileştirmelerle yollarda boy gösterecek.
Seri üretim başlangıcından bugüne kadar geçen üç yıllık süre içerisinde tüm dünyada toplam 500 bin adetlik üretim rakamına ulaştı.
2016 yılının Kasım ayında 350 milyon euroluk yatırımla üretimine başlanan C-HR modeliyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Avrupa'daki Toyota tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip olurken, kapasite yıllık 150 bin adetten 280 bine yükseldi. Ayrıca Toyota C-HR ile birlikte Sakarya'daki üretim tesisleri, Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika oldu.
Bugüne kadar toplamda 500 bin adet Toyota C-HR'ı üretim hatlarından indiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bunların %90’ına tekabül eden 450 bin adedi 100 ülkeye ihraç etti.