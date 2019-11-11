Sakaryalı Toyota C-HR yenilendi 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin büyük bir yatırımla 2016 yılında üretimine başladığı ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Toyota C-HR, aradan geçen üç yılın ardından yeni görünümüne kavuştu. Türkiye'nin ilk yerli hibrit ve SUV otomobili, 2,0 litre 184 HP hibrit ve geliştirilmiş 1,8 litre 122 HP hibrit motor seçeneklerinin yanında, ön ile arka tasarımında geçirdiği görsel iyileştirmelerle yollarda boy gösterecek.