SEAT’ın büyük SUV’u Tarraco teste çıktı
ntv.com.tr
SEAT ailesinin en yeni üyesi Tarraco 18 Eylül’deki uluslararası resmi tanıtımdan önce testlere devam ediyor.
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SEAT 2016’da giriş yaptığı SUV segmentine, Ateca ve Arona modellerinden sonra Tarraco’yu da eklemeye hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımından önce marka, yeni modelinin tüm özelliklerini gözler önüne sermek için arazi testlerine devam ediyor.
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AİLENİN EN BÜYÜK ÜYESİ
Yeni SEAT Tarraco’nun sürücü koltuğundaki his etkileyici. Son derece dinamik ve aynı zamanda güven hissi veriyor. SEAT’ın en yeni SUV modeli, yedi yolcu kapasitesine ve 760 litre bagaj hacmine sahip.
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HER TÜRLÜ ARAZİYE UYUM SAĞLIYOR
SEAT Tarraco, uluslararası tanıtımından önce bir arazi parkurunda performansını sergiliyor. Araç son derece dik bir yokuştan inerken yüzde 70 eğimli kayalık dağ arazisinin üstesinden kolaylıkla geliyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin sınırı neredeyse yok gibi.
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VİRAJLAR ARTIK KORKUTUCU DEĞİL
Tarraco, yüzde 85 yana eğimi başarıyla aşabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, böyle bir arazide sağlamlık ve güvenlik hissi veriyor. Ek olarak aracın devrilmesi durumunda otomatik olarak kapı kilitlerini açan, motoru durduran ve acil durum çağrısı gerçekleştiren devrilme asistanına özelliği bulunuyor.
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BASİT BİR EL HAREKETİ İLE ALTI SÜRÜŞ MODU
Asfaltta sürüşe hazır olmak için tek yapmanız gereken sürüş modu seçme düğmesini çevirmek. Sport modunda, araç son derece esnek sürüş becerileri gösteriyor. Tarraco’yu hafta sonlarında dağ yollarında kullanabilir ve şehirde olduğu kadar konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Ayrıca, aracın Adaptif Şasi Kontrolü özelliği (DCC) sayesinde, uzun yollarda da size eşlik edebilecek dinamik bir araç hissine sahip oluyorsunuz.