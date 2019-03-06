SEAT’ın ilk yüzde 100 elektrikli modeli Cenevre’de
ntv.com.tr
SEAT, Cenevre Otomobil Fuarı’nda MEB platformunda üretilen ilk yüzde 100 elektrikli aracı el-Born'un dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.
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SEAT, Cenevre’de tanıttığı her üç konsept otomobili de bağlantılı teknolojiyle donattı. Bunların arasında şirketin son yıllarda geliştirdiği ve SEAT'ı bu konuda rakipleri arasında öne çıkaran 5G ve ses kontrollü bilgi-eğlence sistemleri gibi atılımlar yer alıyor.
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İLK ELEKTRİKLİ SEAT: EL-BORNSEAT’ın ilk elektrikli otomobili el-Born, ismini Barselona’nın en sembolik semtlerinden birinden alıyor.
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3Volkswagen Grubu’nun elektrikli otomobil platformunda (MEB) üretilecek el-Born, 420 kilometre menzile sahip.
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0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 7,5 saniyede çıkabilen otomobil, 204 HP güce sahip. Bataryası, sıfırdan yüzde 80 doluluğa yalnızca 47 dakikada ulaşan el-Born, geniş iç hacmi ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.
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