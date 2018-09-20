SEAT’ın yeni amiral gemisi Tarraco
ntv.com.tr
SEAT’ın yeni modeli Tarraco, Ateca ve Arona ile birlikte markanın üçüncü SUV’u olarak aileye giriş yaptı. Teknolojisi ve pratikliği ile öne çıkan Tarraco, 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle müşterilerine daha fazla esneklik sunuyor. Markanın aynı zamanda gelecek yıllarda izleyeceği tasarım ruhunu da yansıtan bu ilk model, dünyada 2019 yılının başlangıcında piyasaya sunulacak.
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SEAT’ın yeni SUV’u Tarraco, adını tarihi ve kültürel bir merkez olan Akdeniz şehri Tarragona’dan alıyor. Tarraco ismi sosyal medyada #SEATseekingName yarışmasının final aşamasına katılan 140 binden fazla kişinin oyuyla seçildi.
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SEAT’ın Martorell tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da üretilen yeni araç, firmanın SUV ürün atağında son aşamayı temsil ediyor ve yeni SEAT modellerinin gelecek tasarım dili hakkında bir ipucu veriyor. Markayı yeni bir müşteri segmentine de dahil edecek olan Tarraco’nun marka imajının güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.
Yeni SEAT Tarraco, Ateca ve Arona’nın en büyük kardeşi olarak SEAT’ın SUV ailesinde yerini alıyor ve son teknoloji, dinamizm, işlevsellik ile şık ve ilerici tasarımı birleştiriyor. Tarraco, büyük boyutlarının avantajlarını, modern yaşamın her yönüne hitap eden bir araç oluşturmak için kullanıyor.
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Tasarım ve fonksiyonellik, sportiflik ve konfor, teknoloji ve kalite gibi SEAT yelpazesindeki her aracın kilit özelliklerini harmanlayan Yeni SEAT Tarraco, 5 veya 7 koltuklu daha gelişmiş bir sürüş konforuna ve yüksek sürüş pozisyonuna sahip olmak isteyen sürücüler için tasarlandı. Yeni model, Style ve Xcellence olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.
Yeni Tarraco’nun dünya genelinde 2019 yılının başında piyasaya sunulduğu andan itibaren SEAT için kilit bir rol oynaması ve markayı daha da güçlendirmesi bekleniyor. Ocak ve Ağustos ayları arasında, dünya genelinde 383.900 araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.9 artış gösteren SEAT, yeni SUV’u Tarraco ile firmanın bir süredir yükselen satışlarının daha da artması hedefleniyor.
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Aracın Dinamik Şasi Kontrolü (DCC), sürücü koltuğunda sportif bir his yaratarak, farklı özellikte ve uzun mesafeli yollarda daha konforlu sürüş sunuyor. Sürücü istediği ayarı seçebiliyor veya sistemin aracı yol koşullarına ve sürüş tarzına otomatik olarak uyarlamasını tercih edebiliyor. Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanında, MQB-A uzun aks mesafesi, Volkswagen Grubu’nun en yeni teknolojisi ve büyük SUV’un temelini oluşturan önemli bir yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor.
Tarraco’nun tüm motor seçeneklerinde turboşarj ve start-stop teknolojileri mevcut. Aracın benzinli ve dizel olmak üzere 150 HP ile 190 HP güç üreten motor seçenekleri bulunuyor. Benzinli motor seçenekleri; 150 HP güç üreten altı vitesli manuel şanzımanlı 1.5 litrelik TSI motor ve 190 HP güç üreten yedi vitesli DSG otomatik şanzımanlı 2.0 litrelik TSI motordan oluşuyor. Dizel seçenekleri ise 2.0 litre hacme sahip 150 HP ve 190 HP motorlardan oluşuyor ve tüm 2.0 litre motor seçenekleri 4Drive sistemi ile sunuluyor. Yeni SEAT Tarraco’nun Türkiye’de ilk etapta, 1.5 litrelik TSI motor ve DSG otomatik şanzımanlı versiyonu ile sunulması planlanıyor.
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Yeni SEAT Tarraco, zorlu sürüş koşullarında dahi sürüşü daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek için gerekli tüm sürüş destek sistemlerine sahip. Şerit Takip Asistanı ve bisiklet/yaya algılama özelliğini içeren Ön Bölge Asistanı gibi iyi bilinen sistemler Avrupa’da standart olarak sunulurken; Kör Nokta Tespit Sistemi, Trafik İşareti Algılama, Trafik Sürüş Asistanı, ACC (Adaptif Hız Sabitleme Sistemi), Far Asistanı ve Acil Durum Asistanı, opsiyonel donanımlar arasında. SEAT için güvenliği bir üst seviyeye çıkaran Tarraco, Acil Çağrı, Çarpışma Öncesi Asistan ve Devrilme Algılama özelliklerini de içeriyor. Yani araç, her durumda en katı güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve segmentte bir mihenk taşı oldu.
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Büyük boyutlar, tasarım ekibine estetik, bütünlük ve belli amaçlara sahip oranlar arasında daha iyi bir denge yaratmak için ilham kaynağı oldu. Yeni SEAT Tarraco, 4.735 mm uzunluğu ve 1.658 mm yüksekliği ile son derece geniş bir iç mekana ve heybetli bir dış görünüşe sahip olsa da, modelin genel tasarımı itibarıyla hafiflik ve sağlamlık özellikleri dikkat çekiyor.
Ön tasarım, araca karakter kazandıran daha belirgin bir ızgara ile SEAT’ın yeni tasarım dili hakkında ipucu sunuyor. Ayrıca gövdede daha girintili duran full LED farlar, firmanın üçgen imzasını koruyarak daha odaklı bir görüntü yaratıyor.
Aydınlatma teknolojisi, yeni Tarraco modelinin önemli bir unsuru. Hem Xcellence hem de Style versiyonunda iç ve dış aydınlatma öğelerinde %100 LED teknolojisinden faydalanılıyor olması, mühendislere yaratıcılık konusunda daha fazla özgürlük, müşterilere de daha net ve daha keskin bir görüş sunuyor.
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İşlevselliğin çok önemli olduğu arka bölümde odak noktası, SUV’un genişliğini ve pratikliğini vurgulayan aydınlatma konsepti ve bagaj kısmındaki yükleme alanının alçak konumlandırılmasıdır. LED aydınlatma, ayrıca dinamik arka sinyal lambalarını da mümkün hale getiriyor.
Yeni SEAT Tarraco’nun Koyu Kamuflaj, Oryx Beyaz, Reflex Gümüş, Atlantic Mavi, Indium Gri, Titanium Bej, Derin Siyah ve Urano Gri olmak üzere sekiz renk seçeneğiyle sunulması planlanıyor.
Tarraco’nun iç mekanı SEAT’ın önemli bilgileri sürücüye pürüzsüz bir şekilde aktarılmasını sağlayan 10.25” boyutundaki dijital gösterge paneliyle donatıldı.
Dünya genelinde, satışlarına 2019 başı itibariyle başlanacak olan yeni SEAT Tarraco’nun Türkiye’de 2020 yılının ilk çeyreğinde SEAT Yetkili Satıcılarında yerini alması planlanıyor.