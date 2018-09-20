SEAT’ın yeni amiral gemisi Tarraco

SEAT’ın Martorell tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da üretilen yeni araç, firmanın SUV ürün atağında son aşamayı temsil ediyor ve yeni SEAT modellerinin gelecek tasarım dili hakkında bir ipucu veriyor. Markayı yeni bir müşteri segmentine de dahil edecek olan Tarraco’nun marka imajının güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Yeni SEAT Tarraco, Ateca ve Arona’nın en büyük kardeşi olarak SEAT’ın SUV ailesinde yerini alıyor ve son teknoloji, dinamizm, işlevsellik ile şık ve ilerici tasarımı birleştiriyor. Tarraco, büyük boyutlarının avantajlarını, modern yaşamın her yönüne hitap eden bir araç oluşturmak için kullanıyor.