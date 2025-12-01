Sıfır liraya Togg satışı, kampanya resmen başladı

Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanarak satın alınan ürünlerin taksitlerini ödemek her geçen yıl daha da düşük maliyet sunuyor. Özellikle kurumsal krediyle alınan Togg'larda gider kalemleri arttıkça vergiden düşüş de yaşanıyor ve böylece kurumsal müşteriler uzun vadede alınan araçtan kar elde etmiş oluyor.

Bireysel müşterilere Togg T10F V1-V2'de 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 liraya, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 617 liraya, T10F 4More'da 1 milyon lira krediye, 12 ay vade, yüzde faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,30 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 604 lira oluyor.