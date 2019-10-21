Sıfır otomobilde güz kampanyaları

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında ekim ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "peşin veya takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Bazı firmalar da yıl sonu satış hedeflerini tutturmak için çeşitli kampanyalara imza atıyor.