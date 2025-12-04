Skoda Aralık 2025 fiyat listesi | Fabia, Superb, Octavia ne kadar?
04.12.2025 11:32
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen Çek otomobil devi Skoda, güncel fiyatlarını duyurdu. Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu? İşte Skoda Aralık 2025 fiyat listesi.
SKODA SUPERB ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.527.900 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 4.149.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 4.538.400 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.463.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.571.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 4.269.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 4.658.400 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.583.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.691.400 TL
Skoda Yeni Skoda Superb PHEV, Fişli Hibrit e-Sportline, Otomatik 3.712.000 TL
SKODA KODIAQ ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.530.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 4.377.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 4.544.400 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Prestige, Otomatik 6.350.400 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Sportline, Otomatik 6.620.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 RS, Otomatik 7.000.400 TL
SKODA KAROQ ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.950.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 3.266.900 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 3.372.400 TL
SKODA KAMIQ ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.897.900 TL
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.195.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.315.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.620.400 TL
SKODA SCALA ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.757.400 TL
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.040.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.160.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.370.400 TL
SKODA FABIA ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.665.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.990.400 TL
SKODA OCTAVIA ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 2.380.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.910.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.157.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.157.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 4.850.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 3.257.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 4.950.400 TL
SKODA ENYAQ ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.310.900 TL
Skoda 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.380.900 TL
Skoda 210 kW, Elektrikli 85x e-Sportline, Otomatik 4.250.400 TL