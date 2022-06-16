Skoda Fabia RS Rally2 ortaya çıktı: Gücünü ikiye katladı

Skoda Motorsport ekibi aracı pistlere en iyi şekidle hazırlamak için neredeyse bir yıl boyunca asfalt, çakıl ve kar üzerinde kapsamlı testlere tabi tuttu.

Bu, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Almanya, Belçika ve İspanya'daki denemelerin yanı sıra 2021 yazından bu yana kuzey Finlandiya'daki aşırı kış koşullarında yapılan denemeleri kapsıyor.