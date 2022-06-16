Skoda Fabia RS Rally2 ortaya çıktı: Gücünü ikiye katladı

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 11:39
Skoda Motorsport, dördüncü nesil Fabia modelini temel alan ralli aracını tanıttı. Skoda'nın 'son yılların en başarılı ralli aracı' dediği Fabia RS Rally2, 1.6 litre hacimli dört silindirli bir motordan gücünü alıyor.
Selefinin gücünü ikiye katlayan ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç 293 beygir güç üretiyor. 430 Nm'lik tork üreten 1.6 litrelik motor, Skoda Octavia RS ve Volkswagen Golf GTI gibi araçlarda da kullanılan 2.0 litrelik motordan türetilmiş.
Aracın ön ve arka aksında mekanik diferansiyel kilitleri kullanılırken, virajları kolaylaştırmak için el freni çekildiğinde devreye giren elektro-hidrolik kontrolü bulunuyor.
Fabia RS Rally2, maksimum 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Skoda Motorsport ekibi aracı pistlere en iyi şekidle hazırlamak için neredeyse bir yıl boyunca asfalt, çakıl ve kar üzerinde kapsamlı testlere tabi tuttu.
Bu, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Almanya, Belçika ve İspanya'daki denemelerin yanı sıra 2021 yazından bu yana kuzey Finlandiya'daki aşırı kış koşullarında yapılan denemeleri kapsıyor.
2022 sezonu boyunca FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yüzde 100 sürdürülebilir benzin kullanılacak. RS Rally2, FIA'nın yönetmeliklerine uymak için yakıt sızıntısı riskini azaltmak adına, iç kısmında özel bir köpük bulunan, naylon ve kauçuktan yapılmış 82.5 litrelik bir yakıt deposuna sahip. Burada kullanılan yakıt tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.