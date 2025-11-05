Skoda Kasım 2025 fiyat listesi | Fabia, Superb, Octavia ne kadar?
05.11.2025 11:37
Beyza Çolak
Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen Çek otomobil devi Skoda, güncel fiyatlarını duyurdu. Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu? İşte Skoda Kasım 2025 fiyat listesi.
SKODA SUPERB KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.527.900 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.526.800 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 4.209.600 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 5.995.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 6.095.600 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 4.269.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 4.658.400 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.583.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 6.691.400 TL
Skoda Yeni Skoda Superb PHEV, Fişli Hibrit e-Sportline, Otomatik 3.712.000 TL
SKODA KODIAQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.444.200 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.998.200 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 4.020.100 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Prestige, Otomatik 5.773.000 TL
Skoda 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Sportline, Otomatik 6.018.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 RS, Otomatik 6.363.700 TL
SKODA KAROQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.950.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 2.907.100 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 3.000.900 TL
SKODA KAMIQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.733.900 TL
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.874.300 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.033.100 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.313.500 TL
SKODA SCALA KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.757.400 TL
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.040.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.160.400 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.015.000 TL
SKODA FABIA KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.649.200 TL
Skoda 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.971.000 TL
SKODA OCTAVIA KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 1.999.900 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.910.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.157.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.157.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 4.850.400 TL
Skoda 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 3.257.400 TL
Skoda 2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 4.950.400 TL
SKODA ENYAQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.246.300 TL
Skoda 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 3.314.900 TL
Skoda 210 kW, Elektrikli 85x e-Sportline, Otomatik 3.779.500 TL
SKODA ELROQ KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ
Skoda 150 kW, Elektrikli 60 e-Prestige, Otomatik 2.192.800 TL