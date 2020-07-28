Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri

Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.