Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri

Skoda'nın sınıfında iddialı olması beklenen modeli Scala Türkiye'de satışa sunuldu. İşte C Hatchback segmentinde yer alan Skoda Scala'nın tüm özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...

ntv.com.tr 28.07.2020 - 17:25

Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 1
Geçtiğimiz hafta Kamiq modelini satışa sunan Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıkmaya hazır.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 2
Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 3
Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 4

Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm

Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 5
Büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında ise hacim 1410 litreye kadar yükseliyor.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 6
Scala'da LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 7
Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 8
Skoda Scala, 189.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Elite paket ve 1.6 litre hacimli TDI motorla donatılan Scala ise 238.400 TL'ye alınabiliyor.
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 9
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 10
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 11
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 12
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 13
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 14
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 15
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Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 18
Skoda Scala Türkiye satış fiyatı ve tüm özellikleri - 19

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