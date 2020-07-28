Skoda Scala Türkiye'de satışta: İşte Skoda Scala'nınfiyatı ve tüm özellikleri
Skoda'nın sınıfında iddialı olması beklenen modeli Scala Türkiye'de satışa sunuldu. İşte C Hatchback segmentinde yer alan Skoda Scala'nın tüm özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 28.07.2020 - 15:30
Geçtiğimiz hafta Kamiq modelini satışa sunan Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda'nın yeni modeli Scala da Türkiye yollarına çıkmaya hazır.
Skoda Scala, Türkiye’de ilk etapta Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak.
Elite donanım seviyesi 115 beygirlik 1.0 litre TSI ve DSG şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Premium donanım seviyesinde ise bu kombinasyona ek olarak 1.5 litre TSI benzinli ve 1.6 litre TDI dizel motorlarla tercih etmek mümkün. Her iki versiyonda da DSG şanzıman standart.
Scala’nın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm, yüksekliği 1471 mm, aks mesafesiyse 2649 mm
Büyük kardeşi Octavia kadar geniş bir alan sunan Scala, 467 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında ise hacim 1410 litreye kadar yükseliyor.
Scala'da LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.
Bunun yanı sıra dijital gösterge paneli, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler tercih etmek de mümkün.
Skoda Scala, 189.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Elite paket ve 1.6 litre hacimli TDI motorla donatılan Scala ise 238.400 TL'ye alınabiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.