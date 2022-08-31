Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı

Skoda gerçekleştirdiği bir etkinlikle hem yeni modellerinde kullanacağı logosunu hem de yeni elektrikli SUV'unu tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 10:32 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 10:46

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 1

Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, elektrik dönüşümü konusunda hızlanıyor. Şirket yapılan bie etkinlikle yeni logosunu ve 7 koltuklu elektrikli SUV modelini tanıttı.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 2

Yeni logoda artık minimalist bir tasarımla markanın adı yazıyor.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 3

SKODA Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zellmer'in açıklamalarına göre, marka 2026 yılına kadar toplam üç yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor. 

Bu elektrikli modellerin hepsi yeni tanıtılan Vision 7S'in tasarım dilini paylaşacak ve ilk olarak 2024 yılında kompakt SUV tanıtılacak. 

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 4

Yine yapılan açıklamalara göre 2023 yılında Superb ve Kodiaq modelleri yenilenecek ve 2024 yılında Octavia yenilenen haliyle tanıtılacak.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 5

Markanın tasarım dilindeki değişimden en çok nasibini alan bölüm sembol haline gelen ızgara. Araçta önde ve arkada bulunan kanal tasarımı pillerin soğutulmasında aktif görev alıyor.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 6

89kWh'lık bir batarya paketiyle gelen ve bu sayede 600 kilometre menzil sunan model grubun MEB platformunu kullanıyor.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 7

Bataryalar 200 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 8

Aracın önünde ve arkasında kullanılan T şeklindeki far takımları yeni tasarımın öğeleri arasında.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 9

Yeni modelin içinde de yine radikal değişimler söz konusu. 14,6 inçlik multimedya ekranı markanın şimdiye kadar kullandığı en büyük ekran.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 10

Oldukça büyük bu multimedya ekranının iki konumu bulunuyor. Sürüş modunda dik olarak konumlanan ekran, araç park halindeyken veya şarj esnasında rahatlama moduna geçildiğinde yan dönerek uzağa kayıyor. 

Ayrıca sürücü ve yolcu koltukları arkadaki yolcularında ekranı görebilmesi için içe doğru dönerek geriye yaslanıyor. 

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 11

Üstten ve alttan düzleştirilmiş direksiyon simidinin hemen arkasında ise oldukça sadece 8,8 inçlik bilgi ekranı yer alıyor. 

Direksiyonun alt kısmında da araç dururken aktif olan bir dokunmatik yüzey bulunuyor. 

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 12

Araçta ayrıca ikinci koltuk sırasına kadar uzanan orta kolsola entegre edilmiş çocuk oto koltuğu yer alıyor.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 13

Modelin tüm iç mekan, zemin ve bagaj tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.

Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 14
Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 15
Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 16
Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 17
Skoda'dan yeni logo ve yeni elektrikli model: Vision 7S tanıtıldı - 18

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