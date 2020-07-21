Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model

Skoda'nın kendi içerisindeki öğrenci ekibi tarafından tasarlanarak hayata geçirilen Skoda Slavia tanıtıldı.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 10:00

Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 1
Skoda'nın kendi bünyesinde yetiştirdiği öğrenci ekininin elinden çıkan 7'inci konsept model tanıtıldı.
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 2
Karşımıza çıkan model Slavia, Türkiye pazarına giriş yapmayan Scala modeli üzerine geliştirildi.
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 3
araçta kullanılan parçalar ailenin diğer üyelerinden alınmış. 20 inçlik jantlar Kodiaq RS'den, fren sistemi Octavia vRS'den geliyor.
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 4
Aracın kaputunun altında ise 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik TSI motor ve yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman görev yapıyor.
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 5
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 6
Skoda'nın öğrenci ekibinden 7'inci konsept model - 7

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