Skoda'nın yeni SUV modeli Türkiye'de

Zafer Başar, SUV segmentine olan ilginin her geçen gün arttığına değinerek, Türkiye'de de dünyada olduğu gibi tercih edilen bir segment olduğunu anlattı. Türkiye'de SUV segmentinin yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 59,4 artış gösterdiğini kaydeden Başar, şu açıklamalarda bulundu: "Bizim satışlarımızın da yüzde 40‘ını bu segment oluşturuyor. KAMIQ ile bu oranın daha da artacağını düşünüyoruz. Kamiq’in, kısa süre içerisinde modern ve konforu seven, sportif ve farklı yaşam tarzlarını tercih edenleri hedefleyen temel modellerimizden biri olacak. Sene sonuna kadar yaklaşık 3.500 adet satış hedefliyoruz." Yüce Auto-Skoda olarak 2020 yılı hedeflerinden ve otomotiv sektörü öngörülerinden söz eden Başar, "Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun ekim gibi normale döneceğini ve talep ile tedarikin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının 600-650 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Skoda markası olarak 2020 satış hedeflerini 25 bin adet olarak belirlediklerini vurgulayan Başar, "Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalamak amacındayız. Kamiq modelimizin de getireceği sinerjiyle bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerden yüksek sürüşe sahip Kamiq, yüksek oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik sürüşüyle ve Skoda'nın karakteristik tasarım diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada ve Grönland'da yaşayan eskimoların, "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, "k" harfi ile başlayıp "q" harfiyle bitiyor.



Güçlü bir dış tasarıma sahip Kamiq, yerden yüksek tarzını 17-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor. İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip olduğunu belli eden Kamiq, hassas bir biçimde şekillendirilmiş kaputuyla da kendine has bir karakteri olduğunun altını çiziyor.



Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip ilk Skoda olarak öne çıkan Kamiq, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor. Kamiq, arka bölümde de markanın tasarım dilini kendine has şekilde yorumlarken, her yeni Skoda'da olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine markanın harflerini taşıyor.