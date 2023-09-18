Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon

Sürekli yeni modellerin katıldığı elektrikli otomobil piyasasına bir hiper otomobil daha dahil oluyor. Slovenyalı eski yarış otomobil sürücüsü Aljoša Tušek’in sahibi olduğu Tushek markası yeni Aeon modeliyle gündemde.

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 1

Slovenyalı Tushek, yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Markanın 'sadece rekabet için değil otomobil pazarına hakim olma' iddiasıyla ürettiği özel üretim hiper otomobil Aeon, yüksek performans verilerileriyle dikkat çekiyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 2

İki versiyonla sunulacak olan aracın tamamen elektrikli versiyonu 2500 beygir güç sunarken, V8 plug-in hibrit versiyon ise 1930 beygir güç üretecek.

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 3

Az sayıda üretileceği bilinen modelin tüm ayrıntıları Eylül ayının sonunda gelecek.

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 4

Yeni model markanın üretime geçtiği ilk aracı değil. Tushek daha önce de hibrit TS900 hiper otomobilini satışa çıkarmıştı. 

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 5

İlk olarak 2019 yılında 4,2 litrelik V8 ve çift elektrik motoru ve 950 beygirlik gücüyle tanıtılan model, geçtiğimiz yıl güncellenerek 1350 beygir güç üreten bir versiyonuyla tanıtıldı.

Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 6
Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 7
Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon - 8
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