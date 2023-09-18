Slovenya’dan elektrikli hiper otomobil: 2500 beygirlik Tushek Aeon
Sürekli yeni modellerin katıldığı elektrikli otomobil piyasasına bir hiper otomobil daha dahil oluyor. Slovenyalı eski yarış otomobil sürücüsü Aljoša Tušek’in sahibi olduğu Tushek markası yeni Aeon modeliyle gündemde.
Slovenyalı Tushek, yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Markanın 'sadece rekabet için değil otomobil pazarına hakim olma' iddiasıyla ürettiği özel üretim hiper otomobil Aeon, yüksek performans verilerileriyle dikkat çekiyor.