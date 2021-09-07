Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1

Smart logolu crossover Concept #1, Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Smart'ın crossover modeli Münih'te düzenlenen IAA Mobility fuarında görücüye çıktı. 4.29 metre uzunluğa ve 1.91 metre genişliğe sahip olan aracın yüksekliği ise 1.70 metre. Tamamen elektrikli olarak üretilecek araçla ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmadı. Daimler ve Geely bünyesinde olan markanın konsept modeli, Geely'nin SEA mimarisini kullacak. Aracın ön ve arka kısımlarında LED aydınlatmalar kullanılmış. Aracın iç kısmında da 12.8 inç büyüklükte erkan yer alıyor. Çin'de üretilecek araç 2022'de Avrupa'da satışa sunulacak.