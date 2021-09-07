Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1

Smart logolu crossover Concept #1, Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 12:00

Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 1
Smart'ın crossover modeli Münih'te düzenlenen IAA Mobility fuarında görücüye çıktı.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 2
4.29 metre uzunluğa ve 1.91 metre genişliğe sahip olan aracın yüksekliği ise 1.70 metre.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 3
Tamamen elektrikli olarak üretilecek araçla ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmadı.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 4
Daimler ve Geely bünyesinde olan markanın konsept modeli, Geely'nin SEA mimarisini kullacak.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 5
Aracın ön ve arka kısımlarında LED aydınlatmalar kullanılmış.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 6
Aracın iç kısmında da 12.8 inç büyüklükte erkan yer alıyor.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 7
Çin'de üretilecek araç 2022'de Avrupa'da satışa sunulacak.
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 8
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 9
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 10
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 11
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 12
Smart'ın crossover aracı Münih'te tanıtıldı: Concept #1 - 13

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