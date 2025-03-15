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Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sokak köpekleri park halindeki araçları parçaladı. Otomobillerin aynı marka ve model olması dikkat çekerken, yüz binlerce liralık maddi hasarın oluştuğu araç sahipleri belediyeden talep ediyor.

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 1

Çınarcık'ta bir sitede yaşayan uzman fizyoterapist Erhan Akça, geçtiğimiz cumartesi günü otomobilini oturduğu binanın önüne çekti. Daha sonra evine giden Akça, sabah otomobilinin başına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

Binanın önünde otomobilini parçalanmış şekilde bulan Akça, aracını köpeklerin bu hale getirdiğini öğrendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 2

Sokak köpekleri Akça'nın aracının yanı sıra aynı marka ve modeldeki başka bir otomobili daha parçaladı.

Yaşadığı olayı anlatan Akça, "Sabah aşağı indiğimde arabamın etrafında bir kalabalık vardı. Ne olduğunu anlamadım. Aşağıya indim, bir baktım ki, benim arabada bayağı ciddi bir hasar var. Kaputu, ön çamurlukları parçalanmış ne olduğunu anlamadım. Arkamda başka bir araba daha vardı. Aynı model, aynı marka bir araba. Onda da aynı hasarlar olduğunu gördüm. Komşularımın söylediği köpeklerin saldırısı olduğu. Detaylı bakınca diş, kan izlerinin olduğunu gördüm kaportada. 2 hafta önce de başka bir arabanın aynı problemi yaşadığını gördüm. O çok daha lüks ve yeni bir arabaymış." dedi.

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 3

100 BİN LİRALIK MASRAFINI BELEDİYEDEN TALEP ETTİ

Otomobilini servise veren Akça, aracında ortalama 100 bin liralık bir hasarın oluştuğunu ve değer kaybına uğradığını belirterek, "Sokak köpeklerinin sorumluluğu bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı ve valiliğin üzerine basa basa emir verdiği üzere belediyelerdedir. Diş izlerinin olduğu, bunun köpek saldırısı olduğu, orada şahitlerin olduğuna dair tutanak tutuldu. Belediye başkanıyla görüştük, bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. İki taraf da zarar görmeden çözmeye çalışıyoruz ama nasıl olacak süreci bilmiyoruz. Mahkemeye gidecek gibi duruyor." açıklamasında bulundu.

Akça, belediyelerin zararı ödediğine dair emsal mahkeme kararlarının da olduğunu ifade etti.

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 4

Yaşadığı bölgede köpeklerin büyük sorun oluşturduğunu anlatan Akça, şöyle konuştu:

"Orada başka insanın olmaması da büyük bir şans. Kaportada ciddi kan izleri var. Ağızları parçalanmasına rağmen o köpekler arabayı parçalamaya devam etmişler. Başka bir insan geçseydi hücresini bırakmazlardı diye düşünüyorum. Ben de hayvanseverim, evde kedim var ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bunların ıslah edilmesi, toplanması lazım."

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 5

Bir bakıma da komik bir olay yaşadığını sözlerine ekleyen Akça, "Biraz gülünç bir olay oldu. Geçmiş olsun diye arayanların arkadan bir kıkırdama seslerini duyuyorum" dedi.

Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 6
Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 7
Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 8
Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi - 9
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