Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sokak köpekleri park halindeki araçları parçaladı. Otomobillerin aynı marka ve model olması dikkat çekerken, yüz binlerce liralık maddi hasarın oluştuğu araç sahipleri belediyeden talep ediyor.
Çınarcık'ta bir sitede yaşayan uzman fizyoterapist Erhan Akça, geçtiğimiz cumartesi günü otomobilini oturduğu binanın önüne çekti. Daha sonra evine giden Akça, sabah otomobilinin başına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.
Binanın önünde otomobilini parçalanmış şekilde bulan Akça, aracını köpeklerin bu hale getirdiğini öğrendi.