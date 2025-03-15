Sokak köpekleri otomobili paramparça etti: Hasarın bedelini belediyeden istedi

Sokak köpekleri Akça'nın aracının yanı sıra aynı marka ve modeldeki başka bir otomobili daha parçaladı.

Yaşadığı olayı anlatan Akça, "Sabah aşağı indiğimde arabamın etrafında bir kalabalık vardı. Ne olduğunu anlamadım. Aşağıya indim, bir baktım ki, benim arabada bayağı ciddi bir hasar var. Kaputu, ön çamurlukları parçalanmış ne olduğunu anlamadım. Arkamda başka bir araba daha vardı. Aynı model, aynı marka bir araba. Onda da aynı hasarlar olduğunu gördüm. Komşularımın söylediği köpeklerin saldırısı olduğu. Detaylı bakınca diş, kan izlerinin olduğunu gördüm kaportada. 2 hafta önce de başka bir arabanın aynı problemi yaşadığını gördüm. O çok daha lüks ve yeni bir arabaymış." dedi.