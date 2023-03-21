Son V12 coupe: Wraith, veda ediyor

2013 yılında tanıtılan Rolls-Royce Wraith modeli, markanın en önemli ve etkili modellerden biri.
Rolls-Royce'un üreteceği son V12 coupe olacak olan özel Black Badge Wraith Black Arrow, dünya çapında sadece 12 adet üretilecek.
Black Arrow'un içi, Koleksiyon için özel olarak geliştirilmiş yeni bir malzeme türüyle donatıldı. Kapı detayları, kapı yan panelleri, alt gösterge paneli panelinin tamamı "Club Leather" ile daha parlak ve daha da koyu siyah renk ile kaplanmış.
Black Badge Wraith'ten gelen 624 beygirlik motorun üzerinde son V12'yi temsil eden sarı bir süsleme kullanılmış.