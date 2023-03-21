Son V12 coupe: Wraith, veda ediyor

Rolls-Royce markasının tarihindeki önemli modellerden biri olan Wraith, veda ediyor. Üretimin sonuna geldiklerini açıklayan lüks otomobil üreticisi, özel modeli Black Badge Wraith Black Arrow'u tanıttı.

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2013 yılında tanıtılan Rolls-Royce Wraith modeli, markanın en önemli ve etkili modellerden biri.

OTOMOBİL HABERLERİ

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Rolls-Royce'un üreteceği son V12 coupe olacak olan özel Black Badge Wraith Black Arrow, dünya çapında sadece 12 adet üretilecek.

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Black Arrow'un içi, Koleksiyon için özel olarak geliştirilmiş yeni bir malzeme türüyle donatıldı. Kapı detayları, kapı yan panelleri, alt gösterge paneli panelinin tamamı "Club Leather" ile daha parlak ve daha da koyu siyah renk ile kaplanmış. 

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Black Badge Wraith'ten gelen 624 beygirlik motorun üzerinde son V12'yi temsil eden sarı bir süsleme kullanılmış.

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Son V12 coupe: Wraith, veda ediyor - 6
Son V12 coupe: Wraith, veda ediyor - 7
Son V12 coupe: Wraith, veda ediyor - 8
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