Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:27
Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından CES 2022 başladı. Pandemi nedeniyle birgün erken bitecek olan CES 2022, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenleniyor.
Fuara katılan teknoloji devlerinden biri olan Sony, biri SUV biri sedan olan iki elektrikli modeli için basın toplantısı düzenledi.
İlk olarak 2020 yılında düzenlenen CES fuarı tanıtılan Vision-S elektrikli otomobili tekrar sahneye çıkarken, aileye yeni eklenen SUV model ilk kez sergilendi.
Basın toplantısında şirket yeni bölümü Sony Mobility Inc’in de başlatıldığını duyurdu. Bu hamleyle şu anda prototip aşamasında olan modellerin ileri tarihlerde üretilebileceği belirtildi.
İlk kez görücüye çıkan Vision-S 02 SUV'da her biri 268 beygir olan iki adet motor bulunuyor.
Sony Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kenichiro Yoshida, güvenli yolculuk için aracın içine ve dışına toplam 40 adet sensör eklediklerini belirtti.
Etkinlikte sergilene arçaların ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.
Sony'nin teknolojik avantajlarını otomotiv sektörüne nasıl taşıyacağı merak konusu.
Vision-S 02 SUV 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.