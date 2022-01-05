Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de

Sony, dün başlayan CES 2022 fuarına 2 elektrikli modeliyle katıldı. Teknoloji devi 2020 yılında gösterdiği Vision S konseptine ek olarak yeni SUV modelini de sergiledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:27

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 1

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından CES 2022 başladı. Pandemi nedeniyle birgün erken bitecek olan CES 2022, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenleniyor. 

CES 2022'DE TANITILAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 2

Fuara katılan teknoloji devlerinden biri olan ,  biri SUV biri sedan olan iki elektrikli modeli için basın toplantısı düzenledi.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 3

İlk olarak 2020 yılında düzenlenen CES fuarı tanıtılan Vision-S elektrikli otomobili tekrar sahneye çıkarken, aileye yeni eklenen SUV model ilk kez sergilendi.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 4

Basın toplantısında şirket yeni bölümü Sony Mobility Inc’in de başlatıldığını duyurdu. Bu hamleyle şu anda prototip aşamasında olan modellerin ileri tarihlerde üretilebileceği belirtildi.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 5

İlk kez görücüye çıkan Vision-S 02 SUV'da her biri 268 beygir olan iki adet motor bulunuyor.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 6

Sony Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kenichiro Yoshida, güvenli yolculuk için aracın içine ve dışına toplam 40 adet sensör eklediklerini belirtti.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 7

Etkinlikte sergilene  arçaların ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 8

Sony'nin teknolojik avantajlarını otomotiv sektörüne nasıl taşıyacağı merak konusu.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 9

Vision-S 02 SUV 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 10
Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 11
Sony, iki elektrikli otomobiliyle CES 2022'de - 12

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