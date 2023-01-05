Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak

İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modelini CES 2023’te ortaya çıkardı.

Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak - 1

İki Japon şirketin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility, ilk elektrikli modeli Afeela'yı CES 2023’te ortaya çıkardı.  

Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak - 2

Aracın teknik ayrıntıları hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi yok. 40’tan fazla sensör ve kamera ile donatılan araç otonom sürüşü de destekleyecek.

Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak - 3

Otomobil markaları arasında son dönemin popüler hale gelen özelliklerinden biri olan ‘abonelik sistemi’ bu modelde de olacak. Yani bazı özellikler için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.  
Sony’nin PlayStation 5’inin de araca entegre edilmesi gündemde. 

Araç park halindeyken sürücü veya yolculuk sırasında yolcular oyun oynayabilecek. 

Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak - 4

Aracın ön tamponunda ise diğer araç ve yayalara bilgi verebilen entegre bir ekran yer alıyor.

Sony'den elektrikli otomobil: Satışlar 2026’da başlayacak - 5

Henüz prototip olan aracın 2026’da Kuzey Amerika’da satışa çıkması planlanıyor.

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