Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra

Japon otomotiv devi Subaru da elektrik kervanına katıldı. Markanın ilk elektrikli modeli Solterra Japonya'da tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:25

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 1

Japon otomobil üreticisi Subaru, Toyota ortaklığında iki yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen ilk tam elektrikli modelini tanıttı.

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 2

Önden çekişli Soltera isimli modelin bataryaları araca 530 kilometre menzil verirken dört çeker modunda da tek şarjla 460 kilometre menzil olduğu ifade edildi.

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 3

Solterra, Toyota'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı elektrikli aracı bz4x'e oldukça benziyor. 

TOYOTA'NIN ELEKTRİKLİ MODELİ BZ4X

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 4

İki elektrikli motordan aldığı güçle 215 beygir güç üreten Solterra'da 71.4 kWh'lık batarya bulunuyor.

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 5

Fiyatı da henüz blli olmayan Solterra'nın büyük pazarlarda 2022'nin ortalarında satışa çıkacağı açıklandı.

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 6

Araçla ilgili daha fazla teknik bilginin ise gelecek hafta çıkacağı Los Angeles Fuarı'nda geleceği tahmin ediliyor.

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 7

Solterra'nın ilk tanıtımından diğer fotoğraflar...

Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 8
Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 9
Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 10
Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 11
Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 12
Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra - 13

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