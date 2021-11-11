Subaru tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı: Solterra

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:25
Japon otomobil üreticisi Subaru, Toyota ortaklığında iki yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen ilk tam elektrikli modelini tanıttı.
Önden çekişli Soltera isimli modelin bataryaları araca 530 kilometre menzil verirken dört çeker modunda da tek şarjla 460 kilometre menzil olduğu ifade edildi.
Solterra, Toyota'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı elektrikli aracı bz4x'e oldukça benziyor.
İki elektrikli motordan aldığı güçle 215 beygir güç üreten Solterra'da 71.4 kWh'lık batarya bulunuyor.
Fiyatı da henüz blli olmayan Solterra'nın büyük pazarlarda 2022'nin ortalarında satışa çıkacağı açıklandı.
Araçla ilgili daha fazla teknik bilginin ise gelecek hafta çıkacağı Los Angeles Otomobil Fuarı'nda geleceği tahmin ediliyor.
Solterra'nın ilk tanıtımından diğer fotoğraflar...