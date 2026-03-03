Şubat ayında hangi otomobiller tercih edildi? Otomobil satışında şubat ayı bilançosu

Otomobil pazarı 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 0,86 oranında daralarak 130 bin 831 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,79 artarak 32 bin 570 adet oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 oranında artarak 163 bin 401 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde satılan otomobiller baz alındığında benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle yüzde 42,7 paya sahip oldu. Hibrit otomobil satışları yüzde 32, elektrikli otomobil satışları yüzde 17,8 oranında gerçekleşti. Dizel otomobil satışları 8 bin 851 adetle yüzde 6,8 pay, otogazlı otomobil satışları 320 adetle yüzde 0,2 pay aldı.