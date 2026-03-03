Şubat ayında hangi otomobiller tercih edildi? Otomobil satışında şubat ayı bilançosu
NTV - Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verileri paylaştı.
SATIŞ PİYASASI
Otomobil pazarı 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 0,86 oranında daralarak 130 bin 831 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,79 artarak 32 bin 570 adet oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 oranında artarak 163 bin 401 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde satılan otomobiller baz alındığında benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle yüzde 42,7 paya sahip oldu. Hibrit otomobil satışları yüzde 32, elektrikli otomobil satışları yüzde 17,8 oranında gerçekleşti. Dizel otomobil satışları 8 bin 851 adetle yüzde 6,8 pay, otogazlı otomobil satışları 320 adetle yüzde 0,2 pay aldı.
YEŞİL ENERJİYE GEÇİŞ SAĞLANIYOR
Dünya yeşil enerjiye geçiş sağlarken elektrikli ve hibrit araçları tercih etme oranı da artıyor. Ocak-Şubat döneminde elektrikli ve hibrit araçların piyasası yüzde 50,2 oranında olduğu gözlemlendi. 2025 yılı şubat ayında hibrit araçlar piyasının yüzde 28'ini oluşturuyordu bu rakamlar 2026 şubat ayında yüzde 33,9'a yükseldi.
Elektrikli araçlara bakıldığında ise geçen yıl ayını dönemde satış piyasanın yüzde 8'ini oluşturan elektrikli araçlar bu yıl satış piyasasının yüzde 17,2'lik dilimini oluşturuyor.