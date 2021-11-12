Suzuki GSX ailesinin yeni üyesi Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

GSX-S1000GT, otoyol süratlerinde dahi hem sürücü hem de artçı için konforlu ve heyecanlı yolculuk vadediyor.

Model, opsiyonel olarak alınabilen yan çanta aksesuar seti sayesinde uzun yolculuklarda eşya taşımayı da kolaylaştıran bir yapıya sahip.