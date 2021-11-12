Suzuki GSX ailesinin yeni üyesi Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 10:37
Japon üretici Suzuki, ilk kez GSX ailesini genişletmeye devam ediyor. Ailenin naked (çıplak) versiyonundan sonra Suzuki, şimdi ise GSX-S1000GT’yi Türkiye pazarına sundu.
GSX-S1000GT, otoyol süratlerinde dahi hem sürücü hem de artçı için konforlu ve heyecanlı yolculuk vadediyor.
Model, opsiyonel olarak alınabilen yan çanta aksesuar seti sayesinde uzun yolculuklarda eşya taşımayı da kolaylaştıran bir yapıya sahip.
Yepyeni GSX-S1000GT’nin kalbinde, tıpkı ailenin naked üyesi GSX-S1000’de olduğu gibi süperspor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor bloğu yer alıyor.
Birçok zafere imza atan Suzuki GSX-R1000’in DNA’sını miras alan motor; yol kullanımlarına uyarlanmasıyla birlikte, MotoGP yarışları için geliştirilen ileri teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.
Uzun sürüşlerde ve özellikle de yoğun trafikte kalındığında yorgunluğu azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanan Suzuki Debriyaj Destek Sistemi (SCAS) sayesinde yumuşak yavaşlama ve vites küçültmek de çok daha kontrollü ve rahat hale geliyor.
Suzuki'nin yeni modelinde Güç Modu Seçici (SDMS), Çekiş Kontrol Sistemi (STCS), Yeni ride-by-wire elektronik gaz kontrol sistemi, Hız sabitleyici (Cruise control), Kolay Marş Sistemi, Düşük Devir Yardımı işlevi gibi teknolojiler yer alıyor.
Jet avcı uçaklarından ilham alınan tasarımda çıkıntılı gaga, yatay olarak yerleştirilmiş çift LED far, yeni ayna tasarımı ve yana monte edilmiş sinyallerdikkat çekiyor.
6,5 inç TFT LCD çoklu bilgi ekranı, SUZUKI mySPIN uygulamasının akıllı telefon bağlantı özelliklerini desteklemek üzere tasarlandığından sürücü, kablosuz LAN ve Bluetooth kullanan iOS veya Android işletim sistemli bir akıllı telefon bağlayabiliyor ve LCD ekranın sol tarafındaki özel USB çıkışını kullanarak akıllı telefonunu şarj edebiliyor.
LCD ekran; hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu, bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift (AÇIK/KAPALI), akıllı telefon bağlantı durumu ve şarj seviyesi, menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini kolay bir görünürlükle sürücüye iletiyor.
Suzuki GSX-S1000GT ülkemizde 229.000 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıktı.