Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO

Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı.

Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.