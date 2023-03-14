Tarih verildi: TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.



Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.



Togg'un bu hafta satış fiyatının açıklanması bekleniyor.