Tasarruf finansman şirketleri üzerinden araç satacaklar dikkat, para beklerken stres olmayın. Uzman isim uyardı
26.02.2026 10:17
Burak Taşçı
Türkiye'de güvenli ödeme sistemi hem konut hem de araçlar için aktif şekilde kullanılırken tasarruf finansman şirketlerinin bu sisteme henüz dahil olmayışı alım-satımda para transferi açısından sorun oluşturuyor. İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, satıcı kişilerin mutlaka ödeme taahhüt belgesini tasarruf finansman şirketinden almalarını önerdi.
Tasarruf finansman şirketleri üzerinden araç ve konut alıp-satanlar arasında para trafiği karmaşası yaşanıyor. Özellikle araç satışlarında alıcılar para gelene kadar neredeyse rehine gibi tutuluyor.
Güvenli ödeme sistemlerinin devreye girdiği dönemde, dünyanın en güçlü ve kolay bankacılık sisteminin bulunduğu ülkemizde, söz ve basit bir kağıt üzerinden alım-satımlarda para transferi sorunu ortaya çıkıyor. Uzmanlar, tasarruf finansman sisteminin güvenli olduğunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu otoritesi altında bulunduklarını ve ödeme taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Araç ya da konut satan kişi ilanını girdikten sonra tasarruf finansman şirketleri üzerinden satın almak isteyen kişiler ulaşıyor. Örnekle ilerlemek gerekirse, araç ilanınız var ve tasarruf finansman şirketinde tasarrufu olan birisi aracınıza talip oldu. 1 milyonluk aracın 500 bin lirasını peşin, kalan 500 bin lirasını da tasarruf finansman şirketinin satıştan sonra hesaba transfer yapacağını teklif ediyor. Başka bir deyişle 1 milyon liralık otomobili noter satış anında 500 bin liraya satmış oluyorsunuz ve sancılı süreç satıştan sonra başlıyor.
PARANIN GELMESİ BEKLENİYOR
Otomobilin 500 bin lirasını peşin aldıktan sonra kalan diğer 500 bin liranın gelmesini bekliyorsunuz. Bu durumda alıcı kişi aracı alıp gidiyor ve siz parayı beklemeye başlıyorsunuz. Çoğu tasarruf finansman şirketinde para transferleri akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor.
SATIN ALACAK KİŞİ DE YÖNTEMİ BİLMİYOR
Aracı satın alacak kişi, kalan bakiyenin transferinin ne zaman yapılacağını bilmiyor. Tasarruf finansman şirketindeki müşteri temsilcisinin ifadesi üzerinden akşama doğru hesaba geçeceğini belirtiyor.
KONUT SATIŞLARINDA DA AYNI SİSTEM
Konut satışlarında da para transferleri akşam saatlerinde gerçekleşiyor ve stresli gergin bekleyiş süreci ortaya çıkıyor.
DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN
Tasarruf finansman üzerinden otomobil ve ev almak istediğini belirten, hiçbir evrak sunmayan, tasarruf finansman şirketinin şubelerine gitmekten imtina eden kişilere satış yapmayın. Bu kişilerin dolandırıcı olma ihtimali yüksek oluyor ve hem malınızdan hem de paranızdan olabiliyorsunuz.
Tasarruf finansman şirketi üzerinden satın alım yapacak kişilerle birlikte ilgili kurumların şubesine giderek geçerli evrak alındıktan sonra satış işlemlerine başlamanız menfaatinize olacaktır. Her adımı kontrol ederek güvenli olduğuna ikna olduğunuzda satış işlemini başlatın.
SENET İMZALATILIP REHİN TUTULUYOR
Tasarruf finansmanı kapsamında genellikle otomobil satışlarında, satıştan önce alıcı kişiye kalan bakiye kadar senet imzalatılıyor. Alıcı kişi kalan bakiye hesaba geçene kadar satıcı tarafından, alıcının da kendi isteğiyle neredeyse rehin tutuluyor. Para hesaba geçince aracın anahtarı teslim edilip, senet de imha ediliyor ve sorun kalmıyor.
Ancak aracı noterde devrettikten sonra alıcı kişiyi rehin tutmanın hukuki yönden bir geçerliliği bulunmuyor. Devir gerçekleşmiş, yeni ruhsat alıcı adına çıkmış, trafik sigortası yapılmış araç tamamen alıcının mülkiyetine geçiyor.
TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ BANKALARLA ANLAŞMA YAPABİLİR
İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal "Tasarruf finansman faaliyetleri BDDK’nın yetki alanında yürütülüyor. Bu kapsamda sektör temsilcileri ve şirketler, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek güven ve uygulama kaynaklı sorunları azaltmak amacıyla düzenleyici otoriteyle düzenli iletişim ve koordinasyon halinde hareket ediyor. İkinci el araç satış süreçlerinde dolandırıcılığı azaltmak için oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi, hâlihazırda zorunlu bir altyapı ve bankacılık kanalları üzerinden işliyor. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca İyi Finans olarak, bankalarla yapılacak ikili anlaşmalar üzerinden bu hizmeti müşterilerimize sunabilmek için aktif girişimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
"30 DAKİKANIN ALTINDA ÖDEME GERÇEKLEŞİYOR"
Ünal "Tasarruf finansman şirketleri açısından kritik nokta; araç devri ve ödeme adımlarının en kısa sürede, şeffaf ve izlenebilir şekilde tamamlanmasıdır. Biz İyi Finans olarak, müşteriden ödeme talimatı gelir gelmez süreci geciktirmeden başlatmayı, tüm tarafları bilgilendirmeyi ve satıcı tarafındaki bekleme süresini azaltmayı önceliklendiriyoruz. Ödeme akışının kesin zamanlaması; tescilin tamamlanma anı ve EFT/FAST gibi teknik saatlere göre değişebilse de, bugüne kadarki tüm tahsisatlarımızda ödeme talimatını aldıktan sonra transfer talimatının bankacılık kanalına iletimini 30 dakikanın altında gerçekleştirdik. Devir sonrasında alıcı ve satıcı açısından bu sürenin ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.
SATICILARA ALTIN NİTELİĞİNDE TAVSİYELER
Aracını tasarruf finansmanıyla satacak kişilere yönelik olarak Ünal "Araç satış sürecinde güvenliğin sağlanabilmesi için işlemlerin mutlaka tasarruf finansman şirketinin resmi şubeleri ve yetkili personeli aracılığıyla yürütülmesini tavsiye ediyoruz. Şirket unvanı kullanılarak üçüncü kişiler tarafından yapılan yönlendirmelere itibar edilmemelidir. Satıcıların;
Tasarruf finansman sözleşmesi ve güncel ödeme planını,
Şirket tarafından düzenlenmiş resmi tahsis yazısını,
Şirket kaşeli ve yetkili imzalı belgeleri kontrol etmeleri önemlidir.
Satış işlemi öncesinde şirket yetkililerinden sürecin işleyişine ilişkin detaylı bilgilendirmenin alınması da yerinde olup resmi süreçler dışında senet imzalanması, gayri resmi teminat talep edilmesi veya üçüncü kişiler aracılığıyla işlem yapılması gibi uygulamalara itibar edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.
"ÖDEME TAAHHÜT YAZISI DÜZENLENİYOR"
Araç satıcını bilgilendirmek amacıyla ödeme taahhüt yazısının düzenlendiğini ifade eden Ünal "Şirketimiz uygulamasında satış günü, yetkili şubemizde gerçekleştirilen işlemler kapsamında satıcıya şirket yetkililerince imzalanmış bir ödeme taahhüt yazısı düzenlenmekte; araç devrinin tamamlanmasını takiben ödeme süreci derhal başlatılmaktadır. Operasyonel süreçlerimiz, ödemenin mümkün olan en kısa sürede satıcının hesabına aktarılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır." dedi.