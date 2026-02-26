Tasarruf finansman şirketleri üzerinden araç satacaklar dikkat, para beklerken stres olmayın. Uzman isim uyardı

Tasarruf finansman üzerinden otomobil ve ev almak istediğini belirten, hiçbir evrak sunmayan, tasarruf finansman şirketinin şubelerine gitmekten imtina eden kişilere satış yapmayın. Bu kişilerin dolandırıcı olma ihtimali yüksek oluyor ve hem malınızdan hem de paranızdan olabiliyorsunuz.

Tasarruf finansman şirketi üzerinden satın alım yapacak kişilerle birlikte ilgili kurumların şubesine giderek geçerli evrak alındıktan sonra satış işlemlerine başlamanız menfaatinize olacaktır. Her adımı kontrol ederek güvenli olduğuna ikna olduğunuzda satış işlemini başlatın.