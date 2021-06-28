'Tekerlekli Mücevherler’ Beykoz’da yaz sezonunu açtı

DHA 28.06.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 11:35
8 Mart’ta hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin’in 1972 model Chevrolet’i bu yıl ‘Yaza Merhaba Partisi’nde yoktu.
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in 72 model klasik otomobilinin restorasyonunu yaptığını söyleyen İKOD Kurucu Üyesi Semih Erüstün, "3-4 araba önce, rahmetli Rasim Öztekin’in 72 Model Chevrolet klasik otomobilinin restorasyonunu yaptım. Parçalarını topladık, kendi zevkine göre arabasının rengini değiştirdik. Otomobil çok güzel oldu. Restorasyondan sonra, ömrü yetmediğin için, çok fazla kullanamadı” dedi.
Erüstün, ‘Yaza Merhaba Partisi’ne 54 model Plymouth Belvedere otomobiliyle katıldı.
Klasik otomobil yapmanın ekonomik boyutuna da değinen Erüstün, “Güzel bir otomobil yapmak için 250-300 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. 600 bin de harcanabilir, 800 bin de harcanabilir. Arabanın değerine göre, bu rakam yükseliyor” dedi.