TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı

TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final günü heyecanı başladı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan takımlar, en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

DHA 05.09.2021 - 13:49

TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 1
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın final günü, Kocaeli'de Körfez Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla başladı. Yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden lise düzeyinde 36, üniversite düzeyinde ise 65 takım katıldı.
TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 2

36 TAKIMDAN 21'İ YARIŞMAYA HAK KAZANDI 

Yarışmaya başvuran lise düzeyindeki 36 takımdan 21'i, yarış heyetinin testlerini geçtikten sonra piste çıkmaya hak kazandı. Sabah saatlerinde başlayan lise düzeyindeki yarışları TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da takip etti.
TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 3

Pistte bulun tüm yarışmacıları ziyaret eden Mandal, öğrencilere başarılar diledi. Burada amaçlarının öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Mandal, "Bugün yarışmanın son günündeyiz, liseli öğrencilerimiz ikinci tura çıkacak'' dedi.

TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 4
Yarışmanın amacının sadece birinci gelmek ya da derece yapmak olmadığını vurgulayan Mandal, öğrecilerin kazandıkları deneyimin önemine dikkat çekti.
TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 5

''ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ ÜRETMEK''

22 ilden gelen lise öğrencilerinin geleceğin teknolojisini üreteceklerini ve bu tür yarışmalarda kazanacakları öz güvenin değerli olduğunu hatırlatan Mandal, "Geleceğin teknolojisini tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek olanlar bu gençlerdir. Teknolojiyi kullanacaklar demiyorum çünkü çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak" diye konuştu.

TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 6

Erzurum Yakutlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Muzaffer Dinç de, yarışma sürecinin kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, "Takımı oluştururken öğrencilerimizi yeteneklerine göre seçtik. Birbirinden yetenekli 9 öğrenci ile katıldık. Öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarına eminim ki bu yarışlar büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 7

''OKULDA ALDIĞIMIZ TEORİK EĞİTİMİ PRATİĞE DÖKTÜK''

Yarışmaya hazırlık sürecinde pratik anlamda büyük deneyim kazandıklarını aktaran Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Furkan Kurt ise, "Takımımızla beraber bir dönem içerisinde bu aracı çıkardık, derslerde aldığımız teorik eğitimi biraz da uygulamaya döktük. Bu aslında bizler için çok güzel bir olanak. Hem sektör hakkında bilgi ediniyoruz hem de değişik malzemelerle çalışıyoruz'' diye konuştu.

TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 8
TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı - 9

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