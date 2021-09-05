TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı

''OKULDA ALDIĞIMIZ TEORİK EĞİTİMİ PRATİĞE DÖKTÜK''

Yarışmaya hazırlık sürecinde pratik anlamda büyük deneyim kazandıklarını aktaran Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Furkan Kurt ise, "Takımımızla beraber bir dönem içerisinde bu aracı çıkardık, derslerde aldığımız teorik eğitimi biraz da uygulamaya döktük. Bu aslında bizler için çok güzel bir olanak. Hem sektör hakkında bilgi ediniyoruz hem de değişik malzemelerle çalışıyoruz'' diye konuştu.