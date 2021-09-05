TEKNOFEST’te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı

DHA 05.09.2021 - 13:49
Pistte bulun tüm yarışmacıları ziyaret eden Mandal, öğrencilere başarılar diledi. Burada amaçlarının öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Mandal, "Bugün yarışmanın son günündeyiz, liseli öğrencilerimiz ikinci tura çıkacak'' dedi.
22 ilden gelen lise öğrencilerinin geleceğin teknolojisini üreteceklerini ve bu tür yarışmalarda kazanacakları öz güvenin değerli olduğunu hatırlatan Mandal, "Geleceğin teknolojisini tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek olanlar bu gençlerdir. Teknolojiyi kullanacaklar demiyorum çünkü çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak" diye konuştu.
Erzurum Yakutlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Muzaffer Dinç de, yarışma sürecinin kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, "Takımı oluştururken öğrencilerimizi yeteneklerine göre seçtik. Birbirinden yetenekli 9 öğrenci ile katıldık. Öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarına eminim ki bu yarışlar büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.
Yarışmaya hazırlık sürecinde pratik anlamda büyük deneyim kazandıklarını aktaran Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Furkan Kurt ise, "Takımımızla beraber bir dönem içerisinde bu aracı çıkardık, derslerde aldığımız teorik eğitimi biraz da uygulamaya döktük. Bu aslında bizler için çok güzel bir olanak. Hem sektör hakkında bilgi ediniyoruz hem de değişik malzemelerle çalışıyoruz'' diye konuştu.