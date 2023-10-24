Teknoloji yeni, otoparklar eski: Bina otoparkına şarj istasyonu kurulabilir mi?

YÜZDE 5 ŞARTI VAR

Mart 2021’de yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliğine göre, otopark adedi 20’den fazla olan yeni yapılacak binalarda, yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri yapılması şartı bulunuyor. Ancak elektrikli araç teknolojisi son birkaç yılda hızla geliştiğinde bu tarihten önce yapılmış mevcut binalarda böyle bir şart yok.

Durum böyle olunca bu yeni teknoloji, eski mevzuatla yönetilen bina otoparklarında çözülmesi gereken yeni bir probleme neden oldu. Araç sahipleri şarj istasyonu kurabileceği ya da evinden hat çekebileceği bir yer talep ediyor. Peki, bu konu nasıl çözülebilir?