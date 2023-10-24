Teknoloji yeni, otoparklar eski: Bina otoparkına şarj istasyonu kurulabilir mi?
Bu yılın 9 ayında elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Geçen yıl Eylül ayına kadar 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı. Trafikte sayıları günden güne artan elektrikli araçlar, bina otoparklarında yeni bir konuyu gündeme getirdi. Elektrikli araç sahipleri, binasının otoparkında aracını şarj etmek için yer talep etmeye başladı. Peki, elektrikli araçlar için özel bir alan tahsis edilebilir mi, evden otoparka elektrik hattı çekmek mümkün mü, kat malikleri izin vermezse ne yapılabilir?
Türkiye genelinde elektrikli araç satışları her geçen gün artıyor. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde toplam 39 bin 51 adet elektrikli araç satıldı. Elektrikli araçların sayısı trafikte hızla artarken, önemli lokasyonlarda şarj istasyonları ağı da genişlemeye devam ediyor. Alışveriş merkezlerinde, benzin istasyonlarında, şehirler arası dinlenme tesislerinde, otellerde ve şehirlerin yoğun noktalarında şarj istasyonları bulunsa da, elektrikli araç sahipleri hem kolaylık hem de daha uygun maliyet açısından binasının otoparkında da aracını şarj etmek istiyor.