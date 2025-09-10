Tesla almak isteyenleri ilgilendiriyor... İşte satış tarihi
Geçtiğimiz ay elektrikli otomobiller alanında lider olan ve toplam satış hacminde de ikinci olan Tesla, yeni otomobil satış tarihini açıkladı.
Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi devam ediyor. Tesla'nın satışları rekor kırarken toplan satışlar içinde de geçen ay ikinciliğe yükseldi.
FİYATLAR NE KADAR?
Tesla Model Y'nin arkadan çekişliği 2 milyon 305 bin 500 lira, Long Range Arkadan Çekişlisi 3 milyon 225 bin 240 lira, Long Range Dört Çeker 3 milyon 998 bin 400 lira, Performance Dört Çeker 4 milyon 418 bin 400 liradan satılıyor.