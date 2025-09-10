Tesla almak isteyenleri ilgilendiriyor... İşte satış tarihi

Geçtiğimiz ay elektrikli otomobiller alanında lider olan ve toplam satış hacminde de ikinci olan Tesla, yeni otomobil satış tarihini açıkladı.

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi devam ediyor. Tesla'nın satışları rekor kırarken toplan satışlar içinde de geçen ay ikinciliğe yükseldi.

FİYATLAR NE KADAR?

Tesla Model Y'nin arkadan çekişliği 2 milyon 305 bin 500 lira, Long Range Arkadan Çekişlisi 3 milyon 225 bin 240 lira, Long Range Dört Çeker 3 milyon 998 bin 400 lira, Performance Dört Çeker 4 milyon 418 bin 400 liradan satılıyor.

İKİNCİ ELE DÜŞTÜ

İkinci el ilan sitelerinde 2025 model Tesla Model Y araçlar satılmaya başlandı. Galerici ve bireysel satış yapan şahıslar araçlarını sisteme ekledi ve ikinci el olarak satıyor. Long Range Dört Çeker olanın sıfırı 3 milyon 998 bin 400 lirayken ikinci eli 4 milyon 250 bin liraya kadar satılabiliyor. Sıfır fiyatını aşan ikinci el fiyatlar yasal değil ve şikayet halinde cezaye tabi tutuluyor.

TESLA'NIN SATIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tesla'nın satışları aylık bazda tarihi yüksek seviyeye çıktı ve Ağutos ayında 8 bin 730 adet satış rakamını yakaladı. Daha önceki rekoru da Haziran 2025'te gerçekleşmiş ve 7 bin 235 adet satılmıştı.

Özel Tüketim Vergisi'ndeki artışa rağmen Tesla'nın satışları tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Tesla'nın sınırlı çalışan kadrosuyla büyük satış hacimlerine ulaşması şirketin Türkiye'deki karlılığını da maksimum seviyeye yükseltiyor. Diğer markalar yüzlerce bayilerinin olmasına rağmen internet satışı yapan Tesla'ya yaklaşamadı.

SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Şu anda satış yapmayan Tesla, satışların yapılacağı tek tarihi duyurdu.

23 Ekim 2025 saat 18:30'da satış yapılacağını açıklayan Tesla, eşleşmesi kalkan araçların otomatik olarak envanter sayfasında görüleceğini belirtti.

FİYATLAR SABİT KALIR MI?

Tesla'nın fiyat politikasında değişiklik yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Tesla Model Y ithal edildiği için Euro kuru baz alınıyor ve envanter açılacağı zaman fiyatlara güncelleme gelip gelmeyeceği belli olacak.

