Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti

Elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa'daki toplam satış rakamını Türkiye'de tek model satarak yaptı. Yüzlerce bayisi olan markaların satış rakamlarını Tesla sınırlı personelle aşmış oldu.

Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti - 1

Türkiye'de otomobil satışları Ağustos ayında da artış yaşadı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Ağustos ayında yüzde 12,78, otomobil pazarı yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 oranında azaldı.

SUV araçlar tercihlerin başında yer alırken benzinli otomobil satışları liderliği elden bırakmasa da elektrikli araç satışları da yüzde 18.5'lik pay aldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti - 2

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KABUK DEĞİŞTİRİYOR

Dijital dünyanın devreye girmesiyle birlikte satış temsilcilerinin önemi ortadan kalkıyor. Otomobil almak isteyenler artık satış temsilcisinin ikna kabiliyetinden etkilenmiyor. Dijital mecralar üzerinden satış işlemleri şeffaf şekilde gerçekleşiyor. Yakın dönemde otomotiv sektöründe bayilik sisteminin kalkıp, distribütörlerin direkt satışlara başlaması görülebilir.

Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti - 3

TESLA'NIN SATIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tesla'nın satışları aylık bazda tarihi yüksek seviyeye çıktı ve Ağutos ayında 8 bin 730 adet satış rakamını yakaladı. Daha önceki rekoru da Haziran 2025'te gerçekleşmiş ve 7 bin 235 adet satılmıştı.

Özel Tüketim Vergisi'ndeki artışa rağmen Tesla'nın satışları tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Tesla'nın sınırlı çalışan kadrosuyla büyük satış hacimlerine ulaşması şirketin Türkiye'deki karlılığını da maksimum seviyeye yükseltiyor. Diğer markalar yüzlerce bayilerinin olmasına rağmen internet satışı yapan Tesla'ya yaklaşamadı.

Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti - 4

AVRUPA'DAN ÇOK TÜRKİYE'DE SATTI

Avrupa genelinde Ağutos ayında Tesla 8 bin 837 adet satış yaptı. Türkiye'de ise Model Y sadece tek başına 8 bin 730 adet satmış oldu. Böylece neredeyse Avrupa'daki toplam satış rakamı yakalanmış oldu.

Tesla'dan sadece Model Y ile 8 bin 730 adet satış yaparken Renault 7 araç modeliyle satış yaptı ve toplamda 9 bin 561 adetlik satış rakamını yakalayarak birinci oldu. Fiat 5 bin 951 araç satışıyla ikinci, Volkswagen ise 5 bin 602 araç satarak üçüncü sıraya yerleşti.

Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti - 5

TOGG NE KADAR SATTI?

Togg'un satışları Ağustos ayında bin 249 adet gerçekleşirken Temmuz ayında 2 bin 720 adet olarak gerçekleşmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER