Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti
Elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa'daki toplam satış rakamını Türkiye'de tek model satarak yaptı. Yüzlerce bayisi olan markaların satış rakamlarını Tesla sınırlı personelle aşmış oldu.
Türkiye'de otomobil satışları Ağustos ayında da artış yaşadı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Ağustos ayında yüzde 12,78, otomobil pazarı yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 oranında azaldı.
SUV araçlar tercihlerin başında yer alırken benzinli otomobil satışları liderliği elden bırakmasa da elektrikli araç satışları da yüzde 18.5'lik pay aldı.