Tesla'dan Türkiye rekoru... Dev markaların hepsini geçti

AVRUPA'DAN ÇOK TÜRKİYE'DE SATTI



Avrupa genelinde Ağutos ayında Tesla 8 bin 837 adet satış yaptı. Türkiye'de ise Model Y sadece tek başına 8 bin 730 adet satmış oldu. Böylece neredeyse Avrupa'daki toplam satış rakamı yakalanmış oldu.



Tesla'dan sadece Model Y ile 8 bin 730 adet satış yaparken Renault 7 araç modeliyle satış yaptı ve toplamda 9 bin 561 adetlik satış rakamını yakalayarak birinci oldu. Fiat 5 bin 951 araç satışıyla ikinci, Volkswagen ise 5 bin 602 araç satarak üçüncü sıraya yerleşti.