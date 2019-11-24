Tesla'nın kamyoneti Cybertruck için talep patlaması

Tesla'nın fütüristik tasarımıyla dikkat çeken zırhlı aracı "Cybertruck" ön siparişlerde Elon Musk'ın yüzünü güldürdü.
Musk, tanıtımından yalnızca 2 gün sonra 146 bin ön sipariş aldıklarını duyurdu. Zırhlı aracın tanıtımı sırasında camına demir bilye fırlatılmış ve aracın camları kırılmıştı.
Elon Musk, daha önceki denemelerde kırılmayan camların neden kırıldığına anlam veremediğini söylemişti. Tanıtımdaki bu aksaklığın görüntüleri sosyal medyaya yayılınca Tesla alay konusu haline gelmiş, şirket hisselerinde düşüş yaşanmıştı.
Bilim kurgu filmi Blade Runner'dan esinlenerek dizayn edilen Cyberturck'ın menzili 804 kilometreyi buluyor.
6 kişilik araç bin 587 kilo yük taşıyabiliyor.
Elektrikli aracın 2021 yılı sonunda satışa çıkarılması planlanıyor.
En alt modeli 39 bin dolara yani yaklaşık 220 bin liraya satılacak.