Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye

Spéirling'i benzersiz kılan özelliklerin başında aracın tabanında bulunan çift fan sayesinde tüm hızlarda kendi ağırlığının iki katına çıkan yere basma kuvveti geliyor. Bu da Formula 1 araçlarından daha fazla yere basma kuvveti anlamına geliyor. Araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 1,5 saniyenin altında tamamlıyor.