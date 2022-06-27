Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye

İngiliz elektrikli otomobil markası McMurtry Automotive tarafından üretilen Speirling modeli, Goodwood Hız Festivali'nin son gününde rekor kırdı. F1 otomobilinden daha fazla yere basma kuvveti olan tek kişilik model 0'dan 100'e sadece 1,5 saniyede ulaşabiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 10:48

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 1

İngiliz girişimci Sir David McMurtry, 2016 yılında eski Formula 1 mühendislerinden oluşan bir ekibi, en yüksek performanlı otomobili üretmekle görevlendirdi. 

Ekip, çalışmalarının sonucunu ilk kez 2021 Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkardı. McMurtry Spéirling adlı model tam bir yıl sonra yine aynı festival kapsamında geri döndü.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 2

Goodwood Hız Festivali'nin son gününde düzenlenen hız turlarında 39.08 saniyelik süreye ulaşarak rekor kırdı.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 3

Aracın direksiyonunda rekora ortak olan isim ise Eski Formula 1 pilotu Max Chilton oldu.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 4

Spéirling'i benzersiz kılan özelliklerin başında aracın tabanında bulunan çift fan sayesinde tüm hızlarda kendi ağırlığının iki katına çıkan yere basma kuvveti geliyor. Bu da Formula 1 araçlarından  daha fazla yere basma kuvveti anlamına geliyor. Araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 1,5 saniyenin altında tamamlıyor.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 5

McMurtry Automotive'in iddiasına göre 1000 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olan aracın güç/ağırlık oranı 1.000 bg/1 ton.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 6

GOODWOOD HIZ FESTİVALİ

İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali, en iyi araçların kutlaması niteliğinde bir etkinliktir. Efsanevi tırmanma yarışlarının yapıldığı festival, araç tanıtımlarından etkileyici performanslara kadar pek çok önemli ana ev sahipliği yapıyor.

Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 7
Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 8
Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye - 9

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