Tırmanış rekorunu kırdı: 0'dan 100'e sadece 1,5 saniye

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 10:48
İngiliz girişimci Sir David McMurtry, 2016 yılında eski Formula 1 mühendislerinden oluşan bir ekibi, en yüksek performanlı otomobili üretmekle görevlendirdi.
Ekip, çalışmalarının sonucunu ilk kez 2021 Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkardı. McMurtry Spéirling adlı model tam bir yıl sonra yine aynı festival kapsamında geri döndü.
Goodwood Hız Festivali'nin son gününde düzenlenen hız turlarında 39.08 saniyelik süreye ulaşarak rekor kırdı.
Aracın direksiyonunda rekora ortak olan isim ise Eski Formula 1 pilotu Max Chilton oldu.
Spéirling'i benzersiz kılan özelliklerin başında aracın tabanında bulunan çift fan sayesinde tüm hızlarda kendi ağırlığının iki katına çıkan yere basma kuvveti geliyor. Bu da Formula 1 araçlarından daha fazla yere basma kuvveti anlamına geliyor. Araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 1,5 saniyenin altında tamamlıyor.
McMurtry Automotive'in iddiasına göre 1000 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olan aracın güç/ağırlık oranı 1.000 bg/1 ton.
İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali, en iyi araçların kutlaması niteliğinde bir etkinliktir. Efsanevi tırmanma yarışlarının yapıldığı festival, araç tanıtımlarından etkileyici performanslara kadar pek çok önemli ana ev sahipliği yapıyor.