Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?)

TOGG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.