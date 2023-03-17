Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?)

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci başladı. Togg, T10X için 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı.
Togg'un resmi Twitter hesabından da anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı.
2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.
Ön sipariş süreci bittikten sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.
Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.
2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
10 maddede Togg T10X için sipariş ve çekiliş süreci hakkında tüm merak edilenler için linke tıklayın