Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?)

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg T10X için 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak. Togg'un resmi Twitter hesabından da anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı. Peki, Togg T10X ne zaman teslim edilecek? İşte Togg'un sipariş süreci ve teslimat tarihiyle ilgili merak edilenler...

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 1

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci başladı. Togg, T10X için 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 2

TOGG FABRİKASINDAN GÖRÜNTÜLER

Togg'un resmi Twitter hesabından da anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı.

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Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 3

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 4

2023 YILINDA 20 BİN ARAÇ TESLİM EDİLECEK

Ön sipariş süreci bittikten sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 5

TOGG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 6

Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 7

İLK TESLİMLER NİSAN AYINDA

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı (Ne zaman teslim edilecek?) - 8

10 maddede Togg T10X için sipariş ve çekiliş süreci hakkında tüm merak edilenler için linke tıklayın

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