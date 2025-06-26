Togg Almanya'da ne kadara satılacak?

ALMANYA İÇİN UYGUN FİYAT MI?



Avrupa'da otomobiller bir miktar peşinat ya da tamamı kredili şekilde fiyatı yıllara bölünerek alınabiliyor. Togg da bu şartlar dahilinde T10X'i satışa koyması bekleniyor.



Almanya'da sabit bir asgari ücret bulunmuyor ve haftalık 20-28 ve 40 saatlik üç farklı çalışma sistemi bulunuyor. Saatlik ücret de en düşük 12.82 euro olarak belirlenmiş durumda. Başka bir deyişle en düşük ücretle haftada 40 saat çalışan bir Alman vatandaşı bir ayda 2051 euro para kazanıyor. Togg'un 28 bin euroya yakın fiyatını ele aldığımızda en az maaşı alan bir Alman vatandaşı Togg T10X'i neredeyse bir yıllık maaşıyla alabilecek. Tabi ki tüm maaşını arabaya bağlamayacak olan kişiler Togg'un taksitle araç satışına dahil olarak yeni doğuştan elektrikli araca sahip olacak.



Çoğu Alman vatandaşı en düşük ücret yerine daha yüksek saatlik ücretlere göre çalıştığı için Togg'a kısa sürede sahip olabilirler.