Togg Almanya'da ne kadara satılacak?

Togg, Avrupa'nın kapılarını araladı. Yılbaşından sonra Avrupa'da otomotivin kalbinin attığı yer olan Almanya'da satışlar başlıyor. Herkes fiyatını merak ediyor.

Togg Almanya'da ne kadara satılacak? - 1

Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un Almanya satışları yılbaşından sonra başlayacak. 2026 model Made In Türkiye damgalı Togg T10X araçlar otomotivin kalbinin attığı Almanya yollarında Alman plakasıyla dolaşacak.

FİYAT MERAK EDİLİYOR

Almanya'da yaşayan ve Togg T10X sahibi olmak için heyecanla bekleyen gurbetçi ve otomobil severler fiyatın ne olacağını merak etmeye başladı.

Togg T10X Türkiye'de uzun süredir fiyat değişikliği olmadan sabit fiyatlardan satışa sunuluyor. T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. T10X V1 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 680 bin, ve 1 milyon 830 bin lira aralığındaki fiyatlardan satılıyor.

Togg T10X'in 1 milyon 440 bin lira olan modelini ele alırsak 240 bin lira Katma Değer Vergisi bulunuyor. Bunun dışında Özel Tüketim Vergisi de yüzde 10 diliminde ve 109 bin 90 lira da ÖTV'si çıkıyor. Bunları satış fiyatından çıkardığımızda Togg'un matrahsız tutarı 1 milyon 90 bin 910 liraya düşüyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Togg Almanya'da ne kadara satılacak? - 2

ALMANYA'DA VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Almanya'da otomobillere sadece yüzde 19 oranında Katma Değer Vergisi ekleniyor. Almanya'da Özel Tüketim Vergisi bulunmuyor ve sadece KDV eklenerek araçlar satışa sunuluyor.

Tahmini olarak Togg T10X'in baz modelinin Türkiye'deki matrahsız fiyatı göz önüne alındığında Almanya'daki satış fiyatı 1 milyon 298 bin 183 lira olacak. Bugün itibarıyla oluşan 46.61 liralık euro kuruna böldüğümüzde aracın Almanya'daki satış fiyatı 27 bin 852 euro olması bekleniyor. Togg'un fiyata ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Togg'un fiyatı yılbaşındaki güncel değerlere göre belirlemesi de bekleniyor. Avrupa'da söz sahibi olmak isteyen Togg, avantajlı fiyatlarla kıtayı ele geçirebilir.

Togg Almanya'da ne kadara satılacak? - 3

ALMANYA İÇİN UYGUN FİYAT MI?

Avrupa'da otomobiller bir miktar peşinat ya da tamamı kredili şekilde fiyatı yıllara bölünerek alınabiliyor. Togg da bu şartlar dahilinde T10X'i satışa koyması bekleniyor.

Almanya'da sabit bir asgari ücret bulunmuyor ve haftalık 20-28 ve 40 saatlik üç farklı çalışma sistemi bulunuyor. Saatlik ücret de en düşük 12.82 euro olarak belirlenmiş durumda. Başka bir deyişle en düşük ücretle haftada 40 saat çalışan bir Alman vatandaşı bir ayda 2051 euro para kazanıyor. Togg'un 28 bin euroya yakın fiyatını ele aldığımızda en az maaşı alan bir Alman vatandaşı Togg T10X'i neredeyse bir yıllık maaşıyla alabilecek. Tabi ki tüm maaşını arabaya bağlamayacak olan kişiler Togg'un taksitle araç satışına dahil olarak yeni doğuştan elektrikli araca sahip olacak.

Çoğu Alman vatandaşı en düşük ücret yerine daha yüksek saatlik ücretlere göre çalıştığı için Togg'a kısa sürede sahip olabilirler.

Togg Almanya'da ne kadara satılacak? - 4

GURBETÇİLER "SILA YOLU"NA TOGG'LARLA ÇIKACAK

Türkiye'ye hasretlerini her ziyarete gelişlerinde gümrük kapılarında açıklayan gurbetçilerin mevcut Avrupa araçlarını satıp Togg alarak "Sıla Yolu" diye adlandırdıkları Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat edebilecekler.

Sınır kapılarının yaz aylarında Togg araçlarla dolması bekleniyor.

Togg Almanya'da ne kadara satılacak? - 5

ALMANYA'DA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ DURGUNLUKTA

Almanya otomotiv endüstrisi uzun süredir devam eden durgunluğundan henüz çıkamadı. ifo tarafından düzenlenen ankete göre, otomotiv endüstrisi için İş İklimi Endeksi, Haziran ayında üst üste üçüncü kez hafif bir düşüş yaşadı ve Mayıs ayındaki -31,7 puandan -32,2 puana geriledi.

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