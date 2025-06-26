Togg Almanya'da ne kadara satılacak?
Togg, Avrupa'nın kapılarını araladı. Yılbaşından sonra Avrupa'da otomotivin kalbinin attığı yer olan Almanya'da satışlar başlıyor. Herkes fiyatını merak ediyor.
Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un Almanya satışları yılbaşından sonra başlayacak. 2026 model Made In Türkiye damgalı Togg T10X araçlar otomotivin kalbinin attığı Almanya yollarında Alman plakasıyla dolaşacak.
FİYAT MERAK EDİLİYOR
Almanya'da yaşayan ve Togg T10X sahibi olmak için heyecanla bekleyen gurbetçi ve otomobil severler fiyatın ne olacağını merak etmeye başladı.
Togg T10X Türkiye'de uzun süredir fiyat değişikliği olmadan sabit fiyatlardan satışa sunuluyor. T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. T10X V1 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 680 bin, ve 1 milyon 830 bin lira aralığındaki fiyatlardan satılıyor.
Togg T10X'in 1 milyon 440 bin lira olan modelini ele alırsak 240 bin lira Katma Değer Vergisi bulunuyor. Bunun dışında Özel Tüketim Vergisi de yüzde 10 diliminde ve 109 bin 90 lira da ÖTV'si çıkıyor. Bunları satış fiyatından çıkardığımızda Togg'un matrahsız tutarı 1 milyon 90 bin 910 liraya düşüyor.