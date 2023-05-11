Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik

GÜNDE 80 ARAÇ

Tesiste her 3 dakikada bir araç çıkacak şekilde plan yaptıklarını belirten Karakaş, "Biz burayı üç dakikada bir araç çıkarmak üzere kurguladık. Bu soruyu bugün sorduğunuzda farklı bir cevap alırsınız, evvelsi gün farklı ve yarından sonra da farklı olurdu. Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik.

Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Bu sadece bize özgü bir durum değil, çünkü yeni bir model çıktığında ya da yeni üreticinin üretimi de zamanla gelişen bir nokta. Bu seksen adeti, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz.